De Cozumel a Cancún: David Olvera logra el nado más largo en la historia de México

En la memoria del potosino David Olvera, el martes 7 de abril de 2026 quedará grabado en su memoria tras haber completado una extenuante jornada de 85 kilómetros en mar abierto para completar el recorrido entre la punta sur de Cozumel y las playas de Cancún.

Olvera estableció un nuevo récord mexicano de distancia tras completar el recorrido en 16 horas y 48 minutos braceando contra la corriente. Cuando alcanzó la playa del hotel Fiesta Americana en Cancún indicó que esta era una espina clavada que ya había intentado en dos ocasiones, pero como en algunas cosas en la vida, la tercera es la vencida.

“La verdad es que ya he intentado hacer esto tres veces. He fallado dos veces en romper esta marca: una vez en Querétaro y otra en Cozumel. Ahora es la tercera oportunidad... No me gusta quedarme con ese mal sabor de boca”, dijo a los micrófonos de Claro Sports.

Con este resultado, Olvera superó los 55 kilómetros registrados previamente por Graco Morlán.

“Se logró. Después de casi 17 horas de nado... puedo decir que ya soy poseedor del récord mexicano por la mayor distancia que un humano ha recorrido en territorio mexicano”, agregó tras su hito.

De Manhattan al Estrecho de Gibraltar

El nombre de David Olvera se ha posicionado como un referente en aguas abiertas. Apenas hace diez meses inscribió su nombre en los récords Guinness tras circunnavegar la isla de Manhattan (49 km) en poco más de cinco horas. Sin embargo, el nadador insiste en que estas proezas no son esfuerzos individuales.

“Quiero contar la historia del trabajo que cuesta formar un equipo para hacer esto posible. No sólo es esfuerzo físico y mental, es un gran esfuerzo de muchas personas”, puntualizó.

Después de este éxito tiene como objetivos el Estrecho de Gibraltar, la Isla de Catalina y el Canal de la Mancha.