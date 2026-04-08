¡Promoción celestial! Los White Sox regalarán mitras papales en honor al Papa León XIV

Los White Sox de Chicago han decidido elevar el concepto de "fidelidad" a un nivel celestial y el próximo mes de agosto ofrecerán una de las promociones más inusuales en la historia de las Grandes Ligas, el equipo del sur de la ciudad anunció que durante el encuentro ante los Cincinnati Reds serán “bendecidos” desde el Vaticano.

El partido está programado para el próximo 11 de agosto. Cuando los aficionados asistan al estadio podrán obtener una mitra papal temática de los White Sox.

Estas piezas de colección, diseñadas en los colores negro y verde, estarán disponibles para quienes adquieran boletos en cinco secciones específicas del Guaranteed Rate Field. Con precios que oscilan entre los 35 y 45 dólares, la organización invita a los fans a "sentarse en los bancos de la iglesia del estadio" para vivir una noche que promete ser, literalmente, bíblica.

El corazón "Sox" del Papa León XIV: Un fanático en el Vaticano

La relación entre el actual pontífice y el equipo no es una simple estrategia de marketing. El Papa León XIV, nacido en Chicago y criado en el suburbio de Dolton, es un ferviente seguidor del equipo.

Su conexión con el equipo es tan profunda que estuvo presente en las gradas durante el primer juego de la Serie Mundial de 2005, evento que los White Sox ya conmemoran con un mural en su honor cerca del asiento que ocupó aquella noche.

Desde que asumió el papado en 2025, León XIV no ha ocultado sus colores. Se le ha visto luciendo la gorra del equipo en el Vaticano y ha protagonizado momentos virales, como cuando le respondió con un jocoso "¡ellos perdieron!" a un seguidor de los Cubs que intentó provocarlo. Además, el Papa mantiene un vínculo cercano con la historia del club, habiendo enviado una jersey personalizada al legendario Paul Konerko.