India Sioux eleva la exigencia como triple monarca

India Sioux es triple monarca (Campeona Universal 2025, Campeona Nacional Femenil y Campeona Femenil de Japón), quiere mantener su nivel competitivo y eleva su compromiso porque no quiere verse pequeña ante nadie, ni con luchadoras mexicanas ni con extranjeras.

“Independientemente de traerlos, el compromiso es representar. Tengo que prepararme todos los días, no puedo verme pequeña ante ninguna de mis compañeras y mucho menos ante las extranjeras que vienen”, declaró en conferencia de prensa.

India Sioux aseguró que ahora está triplemente comprometida CMLL

La rutina no es la misma, sufrió cambios, ahora es más exigente, por lo que no sólo entrena lo físico, también cuida de su imagen y evolución profesional.

“Si antes estaba comprometida, ahora es el doble o el triple. Todos los días es levantarme y venir a entrenar, trabajar en mi persona y representar como se debe”, añadió India Sioux.

La Amazona del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera. Recuerda que una de las máximas satisfacciones fue ganarse los aplausos al público japonés.

“Lograr aplausos allá, donde normalmente no hay reacción, fue una de mis mayores satisfacciones”, reveló.

India Sioux destacó una de sus satisfacciones que logró con el público de Japón CMLL

India Sioux tuvo que adaptarse y buscar la manera de abrirse paso en Japón. “Allá no te dejan pasar fácil, las japonesas lo complican todo. Esto ha sido como un sueño. Buscaba retar a Azuki y el Campeonato de Japón está en México, acá en casa”.

Confía en luchar en terrenos de All Elite Wrestling, sabe que llegará el momento, pero no sólo se conforma con ello, quiere ir más allá.

Thunder Rosa podría ser una posible rival, pero subraya que se dará si tiene talento porque “hay muchas que están formadas antes”.