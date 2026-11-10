Corte no revisará reclamo por placas de Roberto Clemente en Puerto Rico

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó revisar el reclamo de los hijos de Roberto Clemente contra el gobierno de Puerto Rico por el uso del nombre y la imagen del legendario pelotero en placas conmemorativas y etiquetas de registro vehicular, un programa que, según la familia, generó 15 millones de dólares.

La decisión, anunciada el lunes, dejó en pie la resolución que descartó que el uso de las marcas comerciales del exjugador constituyera una expropiación inconstitucional. Otras reclamaciones de la familia Clemente continuarán ante el tribunal de primera instancia.

Roberto Clemente Jr., Luis Roberto Clemente y Roberto Enrique Clemente denunciaron que las autoridades utilizaron sin autorización la identidad de su padre en las placas y etiquetas lanzadas en 2022, las cuales fueron retiradas ese mismo año.

Los hijos del miembro del Salón de la Fama sostuvieron que el gobierno violó las protecciones de la Quinta Enmienda, que prohíbe la apropiación de propiedad privada para uso público sin una compensación justa. Su petición buscó que esa protección se aplicara a los derechos de marca relacionados con Clemente.

La demanda solicitó 45 millones de dólares por daños y perjuicios, además de 3.15 millones de dólares como compensación por infracción de derechos de marca. También pidió impedir cualquier uso futuro de la imagen del exjugador en placas y etiquetas vehiculares.

Gina Méndez-Miró, jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en San Juan, desestimó la demanda, mientras que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, confirmó parcialmente esa determinación y rechazó el argumento de expropiación.

Los abogados de los Clemente señalaron que los tribunales inferiores interpretaron de manera equivocada el alcance de las protecciones constitucionales sobre bienes intangibles, como las marcas comerciales.

Wen Fa, abogado de la familia, expresó a ESPN su decepción por la decisión y confirmó su intención de continuar el litigio por las reclamaciones restantes. El representante consideró que una resolución favorable habría reforzado la protección del nombre, la imagen y la identidad de los deportistas.

Roberto Clemente dejó un legado dentro y fuera del diamante

Roberto Clemente, nacido en Carolina, Puerto Rico, disputó 18 temporadas con Pittsburgh Pirates, entre 1955 y 1972, y se convirtió en una de las grandes figuras del beisbol latinoamericano.

El jardinero derecho fue seleccionado 15 veces al Juego de Estrellas y conquistó dos títulos de Serie Mundial, en una trayectoria que también destacó por su compromiso con las causas humanitarias.

Clemente murió a los 38 años, en un accidente aéreo ocurrido en 1972, mientras transportaba ayuda para las víctimas de un terremoto en Nicaragua.

El Salón de la Fama del Beisbol lo exaltó en 1973, un año después de su fallecimiento.