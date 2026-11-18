La fecha FIFA de noviembre definió a las ocho selecciones que ya tienen asegurado su lugar en la Copa Oro 2027 y a los 14 países que disputarán las Prelims, el repechaje por los últimos siete boletos al torneo de Concacaf.

La única selección que consiguió su participación por una vía distinta fue Arabia Saudita, invitada para la competencia. El resto de los lugares se determinaron mediante el desempeño de los equipos en la Liga de Naciones, tanto en la fase de grupos como en los cuartos de final.

Las siete plazas pendientes se definirán en marzo de 2027, cuando los equipos participantes disputen eliminatorias de ida y vuelta. Los ganadores de esas series completarán la lista de selecciones que competirán en la próxima edición del certamen.

Trofeo de la Copa Oro de la Concacaf MEXSPORT

¿Qué selecciones ya clasificaron a la Copa Oro 2027?

La Liga B entregó cuatro boletos directos a los países que terminaron como líderes de sus respectivos grupos. Las selecciones que consiguieron su clasificación por esta vía fueron:

Guyana

Santa Lucía

Cuba

San Vicente y las Granadinas

Por su parte, la Liga A otorgó sus cuatro lugares a los equipos que superaron los cuartos de final y avanzaron a las finales de la competencia. Las selecciones clasificadas son:

México

Estados Unidos

Canadá

Panamá

Con estos ocho países definidos, además de Arabia Saudita como invitada, quedan pendientes los siete lugares que se repartirán mediante el repechaje.

¿Qué selecciones disputarán las Prelims de la Copa Oro?

Un total de 14 equipos participarán en las eliminatorias de marzo de 2027. Los lugares se distribuyeron entre equipos de las tres ligas. La lista de participantes quedó integrada de la siguiente manera:

Liga A

Jamaica (perdedor de cuartos de final)

(perdedor de cuartos de final) Curazao (perdedor de cuartos de final)

(perdedor de cuartos de final) Guatemala (perdedor de cuartos de final)

(perdedor de cuartos de final) Haití (perdedor de cuartos de final)

(perdedor de cuartos de final) República Dominicana (tercer lugar de grupo)

(tercer lugar de grupo) Surinam (tercer lugar de grupo)

(tercer lugar de grupo) Costa Rica (cuarto lugar de grupo)

(cuarto lugar de grupo) Honduras (cuarto lugar de grupo)

Liga B

Guayana Francesa (mejor segundo lugar)

(mejor segundo lugar) Puerto Rico (siguiente mejor segundo lugar)

Play-In de las Ligas A y C

Trinidad y Tobago

Aruba

El Salvador

Nicaragua

Los enfrentamientos se establecerán con base en la clasificación de Concacaf una vez concluida la fecha FIFA. El equipo mejor ubicado se medirá al último de la lista, el segundo enfrentará al penúltimo y así sucesivamente, hasta completar las siete series.

La Copa Oro 2027 se disputará del 17 de junio al 11 de julio. El sorteo del torneo está programado para el 8 de abril, después de que se conozcan los siete ganadores de las Prelims.