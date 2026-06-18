Xolos y el ‘Loco’ Abreu llegan a Guadalajara para apoyar a Gilberto Mora

El Estadio Guadalajara se convirtió en el escenario de un sólido respaldo institucional para la juvenil joya del fútbol mexicano; Gilberto Mora, luego de que vio como toda la plantilla del equipo en el que milita en la Liga MX, Xolos de Tijuana, llegaron al escenario del segundo partido de la Selección Mexicana ante Corea del Sur para apoyarlo.

Jugadores, encabezada por su director técnico Sebastián "Loco" Abreu, llegaron al Estadio Guadalajara desde temprano para tomar sus asientos en uno de los partidos críticos y donde Mora no estuvo en la alineación titular.

De acuerdo con reportes desde el estadio, el plantel fronterizo arribó portando una camiseta verde especial de los Xolos, marcada con el número 19 y el apellido del juvenil mediocampista.

El gesto de compañerismo llega en un momento cumbre para el originario de Chiapas, quien recién firmó una extensión de contrato por tres años con el club de Tijuana, un acuerdo calificado como histórico por el presidente de la institución, con una renovación que le otorgaba no solo el número 10, sino además una modificación de temas económicos y el camino para poder emigrar a Europa si existe la opción.

Mora y su debut en el Mundial 2026

El cobijo de su club coincide con el impacto global que ha generado la participación de Mora en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. En el duelo inaugural del torneo, donde México venció 2-0 a Sudáfrica, el volante ingresó de cambio para hacer historia entrando dentro del selecto grupo de futbolistas más jóvenes en la historia en disputar un Mundial.

A sus 17 años y 240 días, Mora se consolidó en el sexto puesto del listado de los más jóvenes, justo detrás del astro brasileño Pelé.

Asimismo, con su debut oficial, Mora pulverizó una marca de longevidad en el balompié azteca que estuvo vigente por casi un siglo, superando el récord nacional que ostentaba Manuel Rosas desde la primera edición de Uruguay 1930.