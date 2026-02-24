"Consumo mucho futbol mexicano": La inesperada confesión de Messi que sacude a la Liga MX

En una sorprendente declaración que ha generado revuelo en las redes sociales, Lionel Messi, la estrella del Inter Miami, confesó que desde su llegada a Estados Unidos en 2023, ha incrementado significativamente su consumo de futbol mexicano.

Durante una entrevista en el podcast "Miro de Atrás", encabezado por el portero argentino Nahuel Guzmán y otros invitados, Messi aclaró varios mitos y expresó su admiración por la Liga MX.

El astro argentino, quien ha sido protagonista de polémicas pasadas con la afición mexicana, aprovechó la ocasión para desmentir cualquier bronca con México. Recordó el incidente del Mundial de Qatar 2022, donde un video lo mostró pisando accidentalmente una playera de la Selección Mexicana en el vestidor, lo que enfureció a figuras como Saúl Canelo Álvarez.

Lionel Messi ofreció buenos comentarios sobre el futbol mexicano y la afición mexicana en su más reciente entrevista con Nahuel Guzmán. Redes sociales

Messi detalló cómo la proximidad geográfica entre Estados Unidos y México ha facilitado su seguimiento de la Liga MX.

Cuando vine acá (Estados Unidos), mucho más porque está más cerca. En Europa, los horarios lo hacen difícil, pero estando acá consumes mucho del fútbol mexicano, como México consume la MLS. Jugamos competiciones juntos”, comentó el astro, campeón del Mundo en 2022.

Mencionó torneos como la Leagues Cup y la Concacaf Champions Cup, donde nota el crecimiento de la MLS, pero reconoció la ventaja que tienen los equipos mexicanos cuando juegan de local. "Por eso las últimas Concachampions las ganan los mexicanos", agregó, destacando el desafío que representan los clubes aztecas para los estadounidenses.

Messi elogió la pasión de la afición mexicana: “México tiene una gran liga, con equipos poderosos y seguidores que viven el futbol intensamente”. Esta cercanía cultural y deportiva se ve reflejada en competiciones compartidas, donde el Inter Miami ha enfrentado a rivales como Monterrey o Tigres, y Messi ha notado el alto nivel competitivo. "Cuando vienen a jugar acá, les cuesta", dijo, refiriéndose a los equipos mexicanos en EE.UU.

Con el contexto del próximo Mundial 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, las palabras de Messi resaltan la integración futbolística en Norteamérica. Cuestionado sobre si Argentina teme al Tri, Messi evitó especulaciones, pero su respeto por el futbol mexicano es evidente.