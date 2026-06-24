Conoces el estadio con más goles del Mundial 2026? Te sorprenderá

La última vez que este estadio ocupó titulares en todo el mundo no fue por un gol. Ni siquiera por una jugada. Fue por una ausencia.

El supuesto periodista mexicano Mauricio Ortega salió de aquí con el jersey que Tom Brady acababa de utilizar para firmar una de las remontadas más improbables que ha visto el deporte profesional. Los Patriots perdían 28-3. Terminaron campeones. El uniforme desapareció. Durante semanas, la prenda fue más famosa que muchos jugadores.

Houston ya era un estadio acostumbrado a las multitudes, a los Texans y a las invasiones periódicas de aficionados mexicanos. Pero aquella noche aprendió algo distinto: algunos edificios no sólo albergan eventos; también coleccionan historias.

Nueve años después vuelve a llamar la atención por otra razón. Esta vez no falta nada. Sobran goles.

Houston, el estadio con más goles

Hasta la jornada del miércoles, ningún estadio del Mundial 2026 ha visto más anotaciones que Houston con 21 en apenas cuatro partidos. Una cifra que convierte a este inmueble cubierto en el rincón más generoso del torneo para delanteros, extremos y cazadores de rebotes.

El nombre oficial del inmueble durante la Copa del Mundo es Houston Stadium, aunque millones de aficionados lo conocen como NRG Stadium, la casa de los Texans de la NFL y uno de los escenarios deportivos más importantes de la ciudad. Su techo retráctil, sus condiciones controladas y su capacidad para recibir grandes acontecimientos lo convirtieron en una de las sedes más particulares del Mundial 2026.

La explicación de su liderato en goles está en lo que ocurrió dentro de la cancha. Houston Stadium recibió una de las goleadas más grandes del torneo cuando Alemania derrotó 7-1 a Curazao en la fase de grupos, un partido donde Kai Havertz marcó dos veces y la selección alemana convirtió una tarde completa de dominio ofensivo en el marcador más abultado del Mundial hasta ese momento.

Cristiano metió dos goles en Houston. IMAGN IMAGES via Reuters

La Naranja Mecánica

Después llegó otra lluvia de goles con Países Bajos, que venció 5-1 a Suecia en Houston. La selección neerlandesa encontró espacios desde el inicio y convirtió el estadio en otro escenario donde el ataque fue protagonista, aumentando una cifra que ya comenzaba a separarse del resto de las sedes.

El capítulo más reciente tuvo a Cristiano Ronaldo como protagonista. Portugal llegó a Houston con presión después del empate 1-1 ante República Democrática del Congo, pero respondió con una goleada 5-0 sobre Uzbekistán. Ronaldo marcó un doblete, uno al minuto 6 y otro al 39, en una actuación que además lo convirtió en el primer futbolista en marcar en seis Copas del Mundo.

Houston acumula cuatro partido mucho más que otros inmuebles, pero tiene un promedio de 5.25 anotaciones por encuentro, una cifra que lo coloca como la sede más goleadora del Mundial hasta ahora. Los Ángeles aparece detrás con 14 goles, mientras que Monterrey destaca por promedio con 10 tantos en dos partidos.

Todavía quedan partidos por jugar en Houston, incluido el duelo entre Arabia Saudita y Cabo Verde, además de encuentros de eliminación directa. El estadio que una vez fue recordado por la remontada de Tom Brady y la historia del jersey desaparecido ahora tiene otra marca para contar: durante el Mundial 2026, ningún otro inmueble ha visto caer tantos goles.