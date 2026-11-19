La audiencia entre la Federación Mexicana de Futbol y la Liga de Expansión MX ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) concluyó la tarde de este jueves, por lo que se espera que pronto se dé a conocer el dictamen si regresará o no el ascenso y descenso en el futbol mexicano.

Íñigo Riestra, el Secretario General de la Federación explicó que por ser un procedimiento confidencial no podía compartir mayores detalles, aunque se mostró optimista de que la FMF tomó decisiones apegados a los estatutos vigentes.

Lo que les puede decir es que nos fue muy bien, los jueces tuvieron la oportunidad de escuchar a todas las partes, tienen la información completa y ahora les corresponde a ellos hacer su análisis y notificarnos.

“Nosotros estamos muy claros que las decisiones que tomamos están de acuerdo a los estatutos y a los reglamentos y esperemos que lo confirmen los jueces”, mencionó el directivo.

Dicha audiencia comenzó este jueves en punto de las 09:00 horas en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio de la CDMX.

Riestra dijo que debe ser pronto cuando los jueces del TAS den a conocer su veredicto sobre la petición impugnación del artículo 35 del reglamento de competencia que establece que no hay ascenso ni descenso en el futbol profesional mexicano.

“Como lo platicamos ayer, yo agradezco mucho el interés, entiendo el interés que esto genera, sin embargo, al ser un procedimiento confidencial y por respeto a las partes no me puedo pronunciar sobre lo que pasó en la audiencia", dijo.

Los cinco clubes que demandaron a la FMF son Leones Negros, Morelia, Zacatecas, Cancún y que Atlético la Paz.