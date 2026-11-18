Se llevó a cabo la primera audiencia ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sobre la demanda que interpusieron los cinco clubes de la Liga de Expansión para que se impugne el artículo 35 del reglamento de competencia que establece que no hay ascenso ni descenso en el futbol profesional mexicano.

La audiencia se llevó a cabo en la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México y comenzó en punto de las 09:00 horas y concluyó al rededor de las 17:00 horas.

Asistieron por parte de la Federación Mexicana de Futbol Iñigo Riestra, Secretario General, Juan Iturbide, Presidente Ejecutivo de la Liga Mx, además de representantes legales del organismo.

Lamentablemente no podemos hablar, una disculpa. No podemos decir nada, es confidencial todo lo que está sucediendo allá adentro y lamentablemente estamos amenazados de si decimos algo…”, comentó el Presidente del Patronato de los Leones Negros, Alberto Castellanos.

¿De quién están amenazados?

“Es confidencial tenemos que respetar que es confidencial y no podemos realmente hablar de lo que ocurrió. Una disculpa de verdad a todos”, se limitó a responder Castellanos.

¿Hay confianza?

“Claro, normal, como hemos venido trabajando el tema”, dijo.

Se espera que dicha audiencia continúe este jueves 18 de noviembre.

Los clubes que interpusieron la demanda y que asistieron a la audiencia Leones Negros, Morelia, Zacatecas, Cancún y que Atlético la Paz.