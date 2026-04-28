¡Le jala la cola al diablo! Delantero del LAFC minimiza a Toluca antes de su duelo en la Concacaf

La guerra de declaraciones previa a la semifinal de la Copa de Campeones de Concacaf entre el LAFC y Toluca la abrió David Martínez. El delantero venezolano de 20 años señaló que no considera a los Diablos Rojos como el equipo más grande de México y los calificó simplemente como “un club normal”, pese a que el conjunto escarlata llega al duelo como bicampeón de la Liga MX.

Nadie es favorito, porque sabemos que somos un buen equipo, también Toluca por la historia, pero como dije, la verdad yo no veo a Toluca como el equipo más grande de México, lo veo más como un equipo normal. Sé que tienen muy buenos jugadores, pero nosotros también y podemos sacar un buen resultado”, declaró Martínez en entrevista con Fox Sports.

Martínez dejó claro cuál es la estrategia del equipo angelino para afrontar la eliminatoria de dos partidos. Subrayó que el factor local en el BMO Stadium será determinante para llegar con ventaja al partido de vuelta, que se disputará en el Estadio Nemesio Diez, en Toluca.

David Martínez lleva siete goles en todas las competencias esta temporada con el equipo angelino. Reuters

Creo que tenemos que aprovechar que primero jugamos en casa y tratar de sacar un resultado favorable como lo fue contra Cruz Azul, pero también de visitantes sabemos que va a ser aún más importante y tenemos que estar preparados para lo que se nos puede dar en Toluca”, indicó el venezolano, en referencia a la eliminación de los cementeros en la ronda previa.

El antecedente frente al Cruz Azul pesa en la mentalidad del plantel de LAFC. Los angelinos ya demostraron capacidad para eliminar a un rival mexicano de jerarquía, y Martínez apuesta a replicar esa fórmula: solvencia en casa y resiliencia en territorio enemigo.

Al margen del duelo de Concachampions, Martínez también habló sobre el partido que México y Corea del Sur disputarán en la fase de grupos del Mundial 2026, y lanzó una advertencia sobre su compañero en LAFC, el surcoreano Heung-Min Son.