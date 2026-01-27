Concacaf Champions Cup 2026: Listas oficiales y ausencias de los clubes mexicanos

El torneo de futbol más prestigioso de la zona regresa con una intensidad renovada. La Concacaf Champions Cup 2026 arranca de forma oficial la próxima semana y los seis equipos mexicanos clasificados presentaron ya sus registros ante la confederación. Con un formato de eliminación directa que incluye a 27 participantes, la Liga MX busca imponer condiciones frente a los rivales de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

Trofeo de la Concachampions sobre un pedestal. Mexsport

De los clubes aztecas, cinco iniciarán su camino desde la Primera Ronda, mientras que solo uno gozó del privilegio de avanzar directamente a la fase de los mejores 16. La competencia promete emociones fuertes desde el silbatazo inicial, especialmente por los movimientos de último minuto en las nóminas oficiales.

AUSENCIAS PESADAS Y REGISTROS CLAVE EN LAS PLANTILLAS

La revelación de las listas de jugadores trajo consigo noticias agridulces para las aficiones. El Cruz Azul, que llega con la etiqueta de campeón defensor, sufrió bajas sensibles en su columna vertebral. La Máquina no contó en su registro con el portero Kevin Mier ni con el defensor Jesús Orozco Chiquete; ambos futbolistas padecen lesiones que los mantendrán fuera de las canchas por tiempo indefinido.

Plantilla de Cruz Azul para la Concacaf Champions Cup 2026. Foto: Concacaf

Por otro lado, el América presentó una nómina con matices importantes. El chileno Igor Lichnovsky quedó fuera de los planes para este semestre, mientras la directiva azulcrema aceleró los trámites para la incorporación de Raphael Veiga. En la Sultana del Norte, los Rayados de Monterrey decidieron blindar a Germán Berterame, quien, a pesar del interés del Inter Miami, apareció registrado para buscar el título internacional.

Situación similar vivieron los Pumas de la UNAM, quienes mantuvieron a José Luis Caicedo en la lista oficial tras enfriarse las negociaciones con el Santos de Brasil. Con esto, el técnico Efraín Juárez tendrá plantel completo para encarar el debut internacional del conjunto universitario.

EL CAMINO HACIA EL TÍTULO Y LOS DUELOS CONFIRMADOS

El calendario de la Primera Ronda quedó definido para disputarse del 3 al 26 de febrero. En esta etapa, el choque entre Pumas y el debutante San Diego FC acaparó las miradas por la rivalidad regional. Cruz Azul medirá fuerzas ante el Vancouver FC, mientras que Tigres hará lo propio contra el Forge de Canadá, apostando una vez más por la jerarquía de su plantel veterano.

Los otros enfrentamientos de los equipos mexicanos quedaron de la siguiente forma: Rayados chocará contra el Xelajú de Guatemala y el América revivirá un duelo con tintes históricos ante el Olimpia de Honduras. Todos estos compromisos se jugarán bajo el formato de ida y vuelta para determinar quiénes avanzan a los Octavos de Final.

Mención aparte merece el Toluca. Gracias a su estatus de campeón de la Liga MX y su reciente bicampeonato local, los Diablos Rojos evitaron la primera fase. El equipo mexiquense, que presumió el fichaje de Sebastián Córdova como su gran estandarte, entrará en acción hasta el mes de marzo. La mesa está puesta para que México intente recuperar el trono absoluto del futbol en la región.