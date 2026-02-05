Concacaf 2026: ¿Qué necesitan América, Pumas y Cruz Azul para avanzar a octavos?
Descubre qué resultados necesitan América, Pumas, Cruz Azul, Tigres y Rayados para avanzar en la Concacaf Champions Cup.
La fase de ida de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup 2026 ha dejado un escenario de contrastes para los clubes mexicanos. Mientras algunos acarician el boleto a Octavos de Final, otros caminan sobre la cuerda floja, obligados a realizar hazañas en casa luego de resultados sorpresivos.
La regla del gol de visitante será el juez supremo en estos duelos de vuelta. Este criterio de desempate beneficia a quien haya marcado más tantos en cancha ajena en caso de igualdad global. Si el empate persiste en todos los criterios, la serie se irá a tiempos extra y penales.
¿Qué necesitan los equipos mexicanos para avanzar a octavos en la Concachampions?
Cruz Azul (Ventaja 3-0 vs Vancouver FC): La Máquina tiene pie y medio en la siguiente ronda tras golear en Canadá.
- Para calificar: Le sirve ganar, empatar por cualquier marcador o incluso perder por dos goles de diferencia (0-2 o 1-3).
- Queda fuera: Si pierde por cuatro goles de diferencia.
América (Ventaja 2-1 vs Olimpia). Las Águilas ganaron en Honduras y traen un botín valioso a casa.
- Para calificar: Avanzan con cualquier victoria, cualquier empate o incluso perdiendo 0-1 (gracias a los 2 goles de visita).
- Queda fuera: Si pierde 1-2 (alargue) o por dos goles de diferencia.
Rayados (Empate 1-1 vs Xelajú): Monterrey salió vivo de Guatemala y define en el "Gigante de Acero".
- Para calificar: Necesita ganar o empatar 0-0.
- Queda fuera: Si empata 2-2 o más (por gol de visitante del rival) o si pierde.
Tigres (Empate 0-0 vs Forge FC): Los felinos no dañaron en Canadá y eso es un arma de doble filo.
- Para calificar: Está obligado a ganar el partido.
- Queda fuera: Cualquier empate con goles (1-1, 2-2) le da el pase a los canadienses.
Pumas (Desventaja 1-4 vs San Diego FC): Los universitarios tienen el peor escenario de regreso.
- Para calificar: Urge un milagro; debe ganar 3-0 para avanzar por gol de visitante. Si San Diego anota uno, Pumas debe ganar por diferencia de cuatro (5-1).
- Queda fuera: Con cualquier otro resultado.
Calendario de Partidos de Vuelta
Todos los partidos serán transmitidos por la señal de FOX One.
Pumas vs San Diego FC - Martes 10 de marzo - 19:00 h
Tigres vs Forge FC - Martes 10 de marzo - 21:00 h
América vs Olimpia - Miércoles 11 de marzo - 19:00 h
Rayados vs Xelajú - Miércoles 11 de febrero - 21:00 h
Cruz Azul vs Vancouver FC - Jueves 12 de febrero - 19:00 h