Concacaf 2026: ¿Qué necesitan América, Pumas y Cruz Azul para avanzar a octavos?

La fase de ida de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup 2026 ha dejado un escenario de contrastes para los clubes mexicanos. Mientras algunos acarician el boleto a Octavos de Final, otros caminan sobre la cuerda floja, obligados a realizar hazañas en casa luego de resultados sorpresivos.

La regla del gol de visitante será el juez supremo en estos duelos de vuelta. Este criterio de desempate beneficia a quien haya marcado más tantos en cancha ajena en caso de igualdad global. Si el empate persiste en todos los criterios, la serie se irá a tiempos extra y penales.

¿Qué necesitan los equipos mexicanos para avanzar a octavos en la Concachampions?

Cruz Azul (Ventaja 3-0 vs Vancouver FC): La Máquina tiene pie y medio en la siguiente ronda tras golear en Canadá.

Para calificar: Le sirve ganar, empatar por cualquier marcador o incluso perder por dos goles de diferencia (0-2 o 1-3).



Queda fuera: Si pierde por cuatro goles de diferencia.

América (Ventaja 2-1 vs Olimpia). Las Águilas ganaron en Honduras y traen un botín valioso a casa.

Para calificar: Avanzan con cualquier victoria, cualquier empate o incluso perdiendo 0-1 (gracias a los 2 goles de visita).

Queda fuera: Si pierde 1-2 (alargue) o por dos goles de diferencia.

Rayados (Empate 1-1 vs Xelajú): Monterrey salió vivo de Guatemala y define en el "Gigante de Acero".

Para calificar: Necesita ganar o empatar 0-0.

Queda fuera: Si empata 2-2 o más (por gol de visitante del rival) o si pierde.

Tigres (Empate 0-0 vs Forge FC): Los felinos no dañaron en Canadá y eso es un arma de doble filo.

Para calificar: Está obligado a ganar el partido.

Queda fuera: Cualquier empate con goles (1-1, 2-2) le da el pase a los canadienses.

Pumas (Desventaja 1-4 vs San Diego FC): Los universitarios tienen el peor escenario de regreso.

Para calificar: Urge un milagro; debe ganar 3-0 para avanzar por gol de visitante. Si San Diego anota uno, Pumas debe ganar por diferencia de cuatro (5-1).

Queda fuera: Con cualquier otro resultado.

Calendario de Partidos de Vuelta

Todos los partidos serán transmitidos por la señal de FOX One.

Pumas vs San Diego FC - Martes 10 de marzo - 19:00 h

Tigres vs Forge FC - Martes 10 de marzo - 21:00 h

América vs Olimpia - Miércoles 11 de marzo - 19:00 h

Rayados vs Xelajú - Miércoles 11 de febrero - 21:00 h

Cruz Azul vs Vancouver FC - Jueves 12 de febrero - 19:00 h