El América llega al Super Bowl: Mike Vrabel recibe jersey de las Águilas

El Club América ha logrado "aterrizar" simbólicamente en el Super Bowl LX, y lo hará nada menos que en el vestidor de Mike Vrabel, head coach de los New England Patriots. Este peculiar cruce de caminos ocurrió durante el día de medios en San José, California, donde el entrenador recibió un regalo muy especial previo a la gran cita.

En un video compartido por Antonio de Valdés, integrante del equipo de Televisa para la cobertura del evento, se observa el momento exacto en que uno de sus compañeros de TUDN le entrega el jersey azulcrema al estratega. El gesto, que inicialmente pareció desconcertar a Vrabel, terminó siendo aceptado con una sonrisa tras entender el contexto.

¿Por qué Vrabel recibió una playera del América?

La historia detrás del regalo se remonta al duelo de playoffs entre Nueva Inglaterra y los Houston Texans. En aquella ocasión, un joven aficionado del América, que desafió las temperaturas bajo cero portando orgulloso su playera de las Águilas sobre varias capas de ropa, fue sorprendido por Mike Vrabel, quien se acercó a las gradas para regalarle un balón autografiado.

Ese día, los "Pats" no solo le regalaron el ovoide al fanático, sino también la alegría de vencer 28-16 a Houston, impulsados por una actuación estelar del quarterback Drake Maye para avanzar a la final de Conferencia.

La imagen de aquel encuentro fue captada por las redes sociales del equipo de la NFL y se viralizó rápidamente en México. Aprovechando el día de medios, el reportero de TUDN llevó la fotografía impresa para preguntarle al head coach si recordaba el momento, a lo que Vrabel respondió asintiendo: “Creo que sí”.

La camiseta fue entregada bajo la premisa de ser “un amuleto de la suerte” para el Super Bowl, recordando que el club mexicano viene de ser tricampeón, aunque irónicamente, en el presente torneo Clausura 2026, los resultados los mantienen en la parte baja de la tabla.

Vrabel agradeció el gesto y envió un mensaje a la afición tricolor: “Agradecemos su apoyo, gracias por hacernos crecer el juego y seguir viniendo a visitarnos a Estados Unidos”.

Cabe recordar que, actualmente, el América y los Patriots tienen una conexión empresarial real, dado que The Kraft Analytics Group, propiedad del dueño del equipo de la NFL, ofrece servicios de consultoría de datos y análisis al club de Coapa.