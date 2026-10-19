Conade no aportará recursos para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

A menos de dos semanas de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, el presupuesto de la delegación mexicana abrió una diferencia entre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y el Comité Olímpico Mexicano (COM).

Documentos obtenidos por Excélsior muestran que, pese a las gestiones iniciadas desde marzo, los recursos no estuvieron disponibles en el momento en que el organismo olímpico los necesitaba para cubrir los gastos de la competencia en Senegal.

De acuerdo con el oficio SCD/1015/2026, fechado el 16 de octubre, el COM presentó dos solicitudes de apoyo económico. La primera, por cinco millones 187 mil 910.50 pesos, fue enviada el 27 de febrero y recibida por la Conade el 3 de marzo. El monto contemplaba gastos de transportación aérea internacional, vestuario deportivo y otros apoyos para la delegación.

María José Alcalá, presidenta del COM, en entrevista para Imagen Televisión Salomon Ramirez

Posteriormente, el 2 de septiembre, el organismo olímpico solicitó 11 millones 64 mil 726.64 pesos, petición recibida dos días después. La nueva cifra representó un incremento de casi 5.9 millones de pesos respecto de la solicitud original.

En respuesta, la CONADE reconoció que las gestiones administrativas para conseguir la suficiencia presupuestaria requirieron más tiempo del previsto para contar con la liquidez necesaria. El documento señaló que ya existían condiciones para continuar con el trámite de transferencia de recursos en favor de la delegación.

Sin embargo, la comunicación fue enviada el sábado 17 de octubre a las 19:13 horas, cuando la presentación del evento de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 ya habían concluido. La fecha límite que tenía el COM para realizar el pago era el 7 de octubre, por lo que la respuesta llegó después del plazo requerido.

“Yo entendía que era una coordinación de esfuerzos. Si él me hubiera dicho ‘en estos momentos no está, lo doy a rembolso, como nos organizamos, yo lo hubiera aceptado. Ni siquiera nos enfadamos porque no pudieran, lo más importante es que la delegación asistiera”, declara Alcalá para Excélsior.

El presupuesto de 11 millones 64 mil 726.64 pesos contemplaba un esquema de financiamiento en el que 70 por ciento provendría de la iniciativa privada y el 30 por ciento restante sería cubierto por el COM.

La controversia se suma a las explicaciones que ofreció María José Alcalá, presidenta del organismo olímpico, sobre los recursos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La dirigente aclaró que la Conade entregó 60 millones de pesos para esa justa, y no 40 millones, como había declarado previamente, cifra que atribuyó a un error.

“Fue un error mío pero la Conade sabe perfectamente que esos 60 millones eran para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ellos nos dicen en qué y en donde nos podemos gastar el recurso. Tenemos hasta el 16 de diciembre para poder comprobarlo. También le informamos los ajustes que tuvimos ya en los juegos como productos de limpieza de medicina, hospedaje para los caballos de ecuestre, cartuchos para el tiro deportivo. Se les informó y a través de Luis Rivera Morales (subdirector de Calidad para el Deportes en la Conade)”, declaró Alcalá.

Alcalá también destacó que, ante la falta de apoyo público para los Juegos Olímpicos de la Juventud, el COM continúa buscando recursos para cumplir sus compromisos deportivos y sostener sus propias operaciones.

“Todos los entes involucrados debemos estar en la misma sintonía por los atletas. Agradecerles siempre a los atletas y a las federaciones que con respeto, colaboración y comunicación constante trabajamos. El Comité Olímpico Mexicano tiene las puertas abiertas para todo aquel que quiera ayudar a los atletas, trabajando con transparencia y mucho esfuerzo”.