¡A la Serie Mundial! Los Rays de Jonathan Aranda conquistan la Liga Americana

Los Rays de Jonathan Aranda conquistaron el campeonato de la Liga Americana y se instalaron en la Serie Mundial, luego de vencer 7-3 a los Guardianes de Cleveland para resolver en seis encuentros una batalla que terminó entre jonrones, gritos y una celebración desbordada en el Tropicana Field.

Tampa Bay enfrentará a los Cerveceros de Milwaukee en una Serie Mundial que coronará a un campeón inédito, pues ninguna de las dos organizaciones ha levantado el trofeo. Aranda, el bateador tijuanense, formará parte de esa búsqueda por el primer título de los Rays.

Junior Caminero protagonizó la imagen de la noche. Con un compañero en circulación durante la séptima entrada, el dominicano castigó el primer lanzamiento de Cade Smith y mandó la pelota contra el poste de foul del jardín izquierdo. El cuadrangular de dos carreras amplió la ventaja a 5-1 y encendió un parque que ya saboreaba el campeonato.

Caminero se detuvo antes de llegar a primera, volteó hacia su caseta y se golpeó el pecho para celebrar. Cerca del plato volvió a frenar: el antesalista señaló hacia las tribunas y cruzó los brazos para imitar la pose de Randy Arozarena, quien presenció desde las gradas el regreso de su antiguo equipo al máximo escenario.

El dominicano, autor de 42 jonrones en la temporada regular, escogió una noche decisiva para conectar su primer vuelacercas de postemporada.

Palacios abrió el camino

Palacios llegó a segunda con un doble productor de dos carreras, perdió el casco durante la carrera y soltó un grito hacia sus compañeros. Los Rays encontraron en ese batazo el impulso para encaminar la victoria que les faltaba.

Freddy Peralta sostuvo la ventaja desde la lomita con cinco entradas y un tercio de una carrera. Después de blanquear a Cleveland durante seis episodios en el segundo encuentro, el derecho volvió a contener una ofensiva encabezada por José Ramírez.

Los Guardianes recurrieron a un juego de bullpen, con Shawn Armstrong como primer lanzador, pero no consiguieron frenar los batazos que marcaron la diferencia.

Yandy puso el sello

Cleveland recortó distancias con dos carreras en la parte alta del octavo episodio, pero Yandy Díaz respondió en el cierre con un jonrón de dos anotaciones hacia el jardín izquierdo que fijó el 7-3 definitivo.

Los aficionados corearon el nombre del cubano hasta que salió de la caseta para agradecerles, mientras el campeonato de la Americana quedaba al alcance de los últimos outs.

Aranda dejó su huella

Jonathan Aranda se fue de 4-0 en el sexto encuentro de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, pero celebró con los Rays el boleto a la Serie Mundial. El tijuanense cerró sin imparables la noche de la coronación, después de ser clave en las victorias de los juegos cuatro y cinco.

El mexicano destacó con tres hits y una carrera producida en el cuarto partido, con el que Tampa Bay igualó la serie a dos triunfos. Aranda volvió a ser determinante en el quinto encuentro y contribuyó a que los Rays regresaran a casa a una victoria del campeonato.

Jonathan Aranda se fue de 4-0 y recibió un pelotazo en la noche en que los Rays conquistaron el campeonato de la Liga Americana. REUTERS

Los Rays sellaron su boleto exactamente 18 años después de conseguir, el 19 de octubre de 2008, el pase a la primera Serie Mundial de su trayectoria.

Tampa Bay viajará ahora a Milwaukee para disputar el primer encuentro del Clásico de Otoño el viernes en el American Family Field. Los Rays de Jonathan Aranda quedaron a cuatro victorias del título que todavía falta en las vitrinas de la organización.