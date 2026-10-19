Jonathan Aranda entrará al club: será el mexicano 19 en jugar una Serie Mundial

Jonathan Aranda está a un paso de incorporarse a una lista que comenzó con Roberto “Beto” Ávila en 1954. Cuando tenga su primera aparición ante los Cerveceros de Milwaukee, el bateador de los Rays de Tampa Bay se convertirá en el pelotero 19 nacido en México en disputar una Serie Mundial.

El tijuanense llegará al Clásico de Otoño después de contribuir al campeonato de la Liga Americana de Tampa Bay, que eliminó en seis encuentros a los Guardianes de Cleveland. Aranda buscará ahora el primer título de la franquicia frente a una organización que también persigue su primera corona.

Alejandro Kirk, igualmente nacido en Tijuana, fue el integrante más reciente de esa relación al disputar con los Azulejos de Toronto la edición de 2025. Aranda dará continuidad a la presencia de jugadores nacidos en México en el máximo escenario de las Grandes Ligas.

Una lista que comenzó con Beto Ávila

Beto Ávila abrió el camino con Cleveland en 1954, mientras que Horacio Piña se convirtió en el primer campeón nacido en México, con los Atléticos de Oakland en 1973. Enrique Romo se coronó después con los Piratas de Pittsburgh en 1979.

Fernando Valenzuela y Aurelio Rodríguez coincidieron como rivales en 1981, con los Dodgers y los Yankees, respectivamente. Aurelio López, con los Tigres de Detroit en 1984, y Jorge Orta, con los Reales de Kansas City en 1985, también dejaron su nombre en esa relación.

Erubiel Durazo, con Arizona en 2001; Benjamín Gil, con Anaheim en 2002, y Karim García, con los Yankees en 2003, llevaron la presencia mexicana al nuevo siglo.

Alfredo Aceves, Jaime García, Fernando Salas, Julio Urías, Roberto Osuna, José Urquidy y Víctor González completaron el grupo que antecedió a Kirk. Aranda tendrá ahora la oportunidad de agregar su nombre y buscar un campeonato.

México también estará del otro lado

JoJo Romero y Joey Ortiz, mexicanos de doble nacionalidad nacidos en Estados Unidos, se perfilan para disputar su primera Serie Mundial con los Cerveceros de Milwaukee.

Romero representó a México en el Clásico Mundial de Beisbol de 2023, en el que la selección consiguió el tercer lugar. El relevista zurdo aportará ahora su brazo al bullpen de Milwaukee en la búsqueda del campeonato.

Ortiz, por su parte, vistió la franela de México en el Clásico Mundial de 2026. El parador en corto será otro de los seleccionados nacionales que estarán del lado de los campeones de la Liga Nacional, frente a Aranda.

Los peloteros de doble nacionalidad y ascendencia mexicana también han construido su trayectoria en el Clásico de Otoño. Sergio Romo, campeón con los Gigantes de San Francisco en 2010, 2012 y 2014, es uno de sus principales referentes.

Jorge Cantú y Joel Zumaya también disputaron la serie por el campeonato, al igual que Austin Barnes, con los Dodgers; Alek Thomas, con los Diamantes de Arizona, y Alex Verdugo, con los Yankees. Todos ellos nacieron en Estados Unidos, por lo que pertenecen a un grupo distinto al conteo de los 18 originarios de territorio mexicano.

Dos más esperan su oportunidad

Jonathan Ornelas, con Milwaukee, y Manuel Rodríguez, con Tampa Bay, también acompañan a sus organizaciones como integrantes del taxi squad, el grupo de reserva que se mantiene preparado fuera del roster activo.

Ornelas, nacido en Estados Unidos, forma parte de las alternativas para el cuadro de los Cerveceros. Rodríguez, originario de Yucatán, representa otra posibilidad de ampliar la lista de peloteros nacidos en México con acción en una Serie Mundial.

La presencia en el taxi squad no equivale a disputar el Clásico de Otoño. Ambos jugadores tendrían que ser incorporados al roster activo y entrar a un encuentro para registrar oficialmente su participación.

Aranda, entretanto, tiene el siguiente lugar a su alcance. El tijuanense buscará acompañar su ingreso a esa lista con el campeonato que los Rays todavía persiguen.