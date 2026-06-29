¿Cómo espera El Vasco Aguirre que será el partido ante Ecuador por los dieciseisavos del Mundial?

Ya vislumbró el partido ante Ecuador Javier Aguirre. Comprende que su sioguente rival en la ronda de dieciseisavos tiene muchos fundamentos para ser peligroso, más allá de que juegue el rol de visitante.

Sólo una vez se ha enfrentado con su colega Sebastián Becaccese y fue en octubre de 2025 en un amistoso en Guadalajara. Aunque ambos coincidieron en la Liga española en 2023, Aguirre con el Mallorca y Beccacece con el Elche, no llegaron a verse de frente en los banquillos.

Sebastián Beccacece es el joven entrenador de Ecuador (AFP)

Esta vez el destino los pone en el Mundial y el técnico mexicano desmenuza las fortalezas de su rival en turno.

"Es un rival complicado. Tienen una estadística de que permiten jugar muy poco, roban el balón en campo ajeno y provocan muchos manos a manos. Ecuador tiene muchos jugadores fuera de su liga, valiosos en el mercado, es un rival de respeto, ha crecido mucho en su área. Conozco a Beccacece desde España, plantea los partidos muy bien".

México trabajó sólo dos días lo táctico

En realidad, para este partido, Aguirre trabajó sólo dos días, el sábado y el domingo. Este lunes a 24 horas del duelo, sólo hicieron sesión recreativa en el Centro de Alto Rendimiento. Y es que las nuevas reglas del Mundial son así, un equipo como Méxic, líder de grupo, tardó en conocer a su rival.

El técnico Javier Aguirre se convirtió en el que más triunfos tiene en Mundiales con el Tri Imagenshop

"En ese sentido estamos igual, ninguno tiene ventaja. Espero a un Ecuador intenso, con presión alta, sacrificados, combativos, será un juego cerrado, tipo como el de Corea que tuvimos en Guadalajara. habrá sin duda muchos duelos individuales en todo el campo. Ellos le ganaron a Alemania, con eso se dice casi todo del nivel que tienen", afirmó.

Y reconoce pues, que su equipo no ha jugado lo bien que esperaba, sobre todo en el bloque medio en el que han dejado costuras visibles por no jugar juntos.