El Mex Tour 2027 tendrá cinco etapas del 19 al 23 de enero y marcará el regreso de una vuelta ciclista a territorio mexicano. Bernardo de la Garza, presidente de la Unión Ciclista de México, dio a conocer el recorrido de la competencia categoría 2.1, que comenzará en Veracruz y terminará con un circuito en la Ciudad de México.

La carrera contará con jornadas especiales: la primera tendrá un cierre en subida, mientras que la cuarta será una contrarreloj individual de 19 kilómetros entre Cuernavaca y Tres Marías. El recorrido también incluirá un trayecto de 160 kilómetros entre Puebla y Cuernavaca.

De acuerdo con los detalles compartidos por De la Garza a Ciclismo Internacional, la organización trabaja en los preparativos para concretar el regreso de una competencia por etapas al calendario nacional, con participación de equipos internacionales y opciones de transmisión para los aficionados.

Se espera la participación de, al menos, cinco Pro Teams. Reuters

Fechas, recorridos y etapas del Mex Tour 2027

La primera jornada se disputará el 19 de enero, con salida en Veracruz y llegada a Córdoba después de completar 120 kilómetros. El recorrido tendrá un cierre en subida, uno de los elementos que distinguirán el inicio de la competencia.

Al día siguiente, el pelotón se trasladará a Puebla para disputar una etapa en circuito dentro de la misma ciudad. La tercera jornada conectará Puebla con Cuernavaca mediante un trayecto de 160 kilómetros, antes de afrontar la contrarreloj individual.

La cuarta etapa se realizará el 22 de enero, entre Cuernavaca y Tres Marías, con un recorrido de 19 kilómetros. La competencia concluirá el 23 de enero con un circuito en la Ciudad de México.

El calendario quedó distribuido de la siguiente manera:

Etapa 1: Veracruz – Córdoba | 19 de enero | 120 km.

Etapa 2: Puebla – Puebla | 20 de enero | Circuito.

Etapa 3: Puebla – Cuernavaca | 21 de enero | 160 km.

Etapa 4: Cuernavaca – Tres Marías | 22 de enero | 19 km | Contrarreloj individual.

Etapa 5: Ciudad de México – Ciudad de México | 23 de enero | Circuito.

Isaac del Toro tuvo el mejor resultado para un mexicano en la competencia contrarreloj en un Mundial de Ciclismo de Ruta. AFP

Patrocinios, equipos y transmisiones en preparación

La organización también trabaja en la integración de los equipos que participarán en el Mex Tour. De la Garza adelantó que esperan contar con al menos cinco Pro Teams y que ya recibieron algunas confirmaciones, aunque todavía no se han dado a conocer los nombres de las escuadras.

En cuanto al financiamiento, el presidente de la Unión Ciclista de México indicó que existen avances en las negociaciones con patrocinadores para respaldar el desarrollo de la carrera.

Otro de los objetivos es que la competencia tenga cobertura televisiva y digital. Ya existen conversaciones para concretar transmisiones tanto en plataformas digitales como en televisión abierta.

No se ha confirmado la participación del "Torito". REUTERS

Isaac del Toro y el interés por el ciclismo mexicano

Los resultados de Isaac del Toro con el UAE Team Emirates XRG han contribuido a despertar un mayor interés de la afición mexicana por el ciclismo. La organización espera que esa atención también se refleje en el seguimiento y respaldo al Mex Tour.

Por ahora, no se ha confirmado una posible participación del ciclista mexicano ni de su equipo en la competencia. Mientras avanzan los preparativos, el calendario y las sedes representan los primeros detalles definidos para concretar el regreso de una vuelta ciclista al país.