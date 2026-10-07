Coco Gauff, eliminada del China Open y anuncia su baja del Abierto de Wuhan 

Coco Gauff se despidió del China Open mucho antes de lo previsto. La número 4 del mundo, campeona en Pekín en 2024, cayó en Octavos de Final ante Elise Mertens por 6-3 y 6-3, en apenas 78 minutos.

No fue solo una derrota táctica: la estadounidense llegó a la pista con la cabeza en otro lado, visiblemente distraída y marcada por lo ocurrido dos días antes frente a la china Sun Xinran, un partido que terminó con victoria para Gauff, pero que dejó una estela de polémica, insultos racistas en redes y un desgaste que ella misma calificó de agotador.

La belga rompió una racha de cinco derrotas consecutivas ante Gauff y encontró a una rival incapaz de imponer su ritmo. Tras siete juegos ajustados, un smash rutinario de la americana se fue largo, casi hasta la valla, y abrió una racha de seis juegos seguidos para Mertens.

Elise Mertens sorprendió a todos y avanzó a Cuartos del China Open REUTERS

Gauff firmó 34 errores no forzados y ocho dobles faltas y, con el marcador 6-3 y 4-1 en contra, se acercó a su banquillo para confesar que no tenía energía, que no veía la bola y que sentía que se iba a desmayar.

“Voy a intentar terminar el partido”, alcanzó a decir. Fue su primera caída en sets corridos desde febrero.

Tras la eliminación, Coco confirma su baja en Wuhan

Horas después de salir de Pekín, Gauff oficializó su retiro del Abierto de Wuhan, WTA 1000 que se disputa del 12 al 18 de octubre y del que era campeona defensora. El año pasado levantó el título al vencer a Jessica Pegula en la Final; esta vez no estará para defenderlo.

El torneo comunicó la baja por fatiga y la propia jugadora acompañó la decisión con un mensaje en el que admite el costo de un año largo.

Estoy decepcionada de bajarme de Wuhan, sobre todo siendo la campeona defensora. Siempre me gusta jugar allí. Después de un año largo, mi cuerpo necesita tiempo para descansar y recuperarse. Espero volver el año que viene”, escribió.

Con la baja se suma a Elena Rybakina, ausente por una lesión en el pie, y cierra de golpe su gira asiática de otoño: el siguiente compromiso previsto en el calendario es el WTA Finals.