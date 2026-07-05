¿Invasión inglesa? Los rivales con mayor presencia para la Selección Mexicana en el Mundial 2026 

Inglaterra presume una copa del mundo en sus vitrinas (1966). Suficiente soporte para su jerarquía y la fe de los aficionados que no pierden la ilusión edición tras edición y con ello las expediciones en tierras lejanas como México, uno de los tres anfitriones del Mundial 2026.

Con su presentación en México, para disputar ante México el pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo, una gran expectativa se generó en visitantes de origen inglés.

El Coloso de Santa Úrsula se llenó, pero las gradas dejaron ver una importante presencia de aficionados de la Selección de Inglaterra. En la cabecera sur, dos bloques de camisetas blancas con tintes rojos, banderas inglesas desplegadas en la parte inferior.

La afición a Inglaterra representó una notable presencia, más que los rivales anteriores de México (Ecuador, Chequia y Sudáfrica). Christian Mendoza/ Excélsior

En la mayor parte del primer tiempo pasaron inadvertidos. Fue hasta el minuto 36, con el primer tanto de los europeos por conducto de Jude Bellingham, que sus ovaciones y cánticos se escucharon. Representaron no más del 10 por ciento de asistencia, pero sus festejos se trataron como el de una invasión.

Horas antes del encuentro, las camisetas inglesas fueron notorias en las inmediaciones del estadio. Incluso aficionados mexicanos portaban indumentarias inglesas como si del corazón dividido se tratara.

Se estima que la presencia de seguidores a la Selección de Inglaterra, que hoy goza con los talentos de estrellas como Bellingham, Harry Kane, Marcus Rashford o Declain Rice, tuvieron mayor representación que fanáticos de los rivales anteriores de México (Ecuador, Chequia y Sudáfrica).

El Estadio Azteca retumbó con el himno nacional mexicano. Eduardo Jiménez/ Excélsior