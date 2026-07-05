Felicita Sheinbaum a Del Toro tras victoria en segunda etapa del Tour de Francia

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó este domingo al ciclista Isaac del Toro, quien obtuvo la victoria en la segunda etapa del Tour de Francia, que se disputó en la ciudad de Barcelona, España.

“Felicidades a Isaac del Toro por su triunfo en la segunda etapa del Tour de Francia 2026”, escribió la presidenta en sus cuentas de redes sociales.

Del Toro obtuvo la victoria en la etapa y arribó a la meta abrazado de su compañero de equipo Tadej Pogacar. El ciclista bajacaliforniano además es líder en la clasificación por puntos, y es el mejor corredor joven de la Tour.

Tras la segunda etapa, Del Toro se encuentra ubicado en la sexta posición de la carrera. A partir de este lunes, la carrera ya ingresará a territorio francés. La carrera concluirá el 26 de julio en la ciudad de París.