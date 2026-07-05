VIDEO: Checo Pérez llega al GP de la Gran Bretaña de la F1 vistiendo la playera de México

El piloto mexicano Sergio Pérez está listo para vivir el partido entre México e Inglaterra y para demostrar su compromiso llegó al trazado inglés de Silverstone, sede del Gran Premio de la Gran Bretaña de este fin de semana, portando con orgullo la playera de la Selección Mexicana.

El integrante del equipo Cadillac arribó temprano a la pista para la preparación de su carrera y lo hizo vistiendo el jersey verde, el tradicional del equipo mexicano, esto como una muestra de apoyo para el partido de esta noche en el Estadio Ciudad de México donde Inglaterra es el siguiente obstáculo para avanzar a la ronda de cuartos de final.

Checo Pérez ya había dicho el día sábado al público en Inglaterra, en tono de broma, que la Copa “no regresaría a casa”, es decir a territorio británico, esto durante una convivencia con fans.

El integrante de la escudería americana ha lamentado no poder estar en ninguno de los partidos de la Selección Mexicana. Su intención era estar en alguno de los juegos de la fase de grupos, pero dado que la Fórmula 1 ingresó a su fase crítica del calendario en Europa se quedó sin opciones de poder asistir.

La única forma de que Checo Pérez llegue a ver un encuentro de la Selección Mexicana en este mundial es si el cuadro tricolor derrota esta noche a Inglaterra. Esto permitiría que Pérez aproveche la semana de descanso antes del Gran Premio de Bélgica dentro de dos semanas para viajar a Estados Unidos.

Cuando la F1 entra en su fase europea, Sergio Pérez establece por un tiempo su residencia en Europa para reducir el tiempo de traslados.