México termina en séptimo lugar en gimnasia artística por equipos en Dakar 2026

La Delegación Mexicana de gimnasia artística masculina se quedó cerca de pelear por las medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. El equipo nacional finalizó en el séptimo lugar de la competencia por conjuntos, con una calificación de 143.094 puntos, en la final disputada en el Dakar Expo Center de Diamniadio.

Hugo Pérez, Saúl Valenzuela y Lorenzo Zaragoza fueron los encargados de representar al país frente a algunas de las principales potencias juveniles de la disciplina. Aunque consiguieron colocar a México entre las siete mejores selecciones, el resultado dejó una sensación de oportunidad desaprovechada, pues el podio estuvo entre sus posibilidades.

Hugo Pérez, de 17 años, no ocultó su frustración por no haber conseguido una mejor posición, aunque también valoró la experiencia de competir en un escenario olímpico.

“Me siento contento en parte, pero un poquito decepcionado de mí mismo y triste de saber que tuvimos la oportunidad de meternos al podio olímpico. Las cosas pasan por algo, Dios tiene un plan para nosotros y solo queda enfrentar las cosas como son seguir luchando y trabajando cada día más duro”, expresó.

Especialista en anillos, aparato en el que destaca por su fortaleza física, Pérez llegó a la gimnasia desde pequeño, luego de que su madre lo acercara a este deporte para canalizar la energía que tenía por su inquietud e hiperactividad. Con el paso de los años, aquella actividad se convirtió en una pasión y en el camino que lo llevó a vestir los colores nacionales en una justa olímpica.

“Estar aquí genera un sentimiento de mucha felicidad, amor al deporte y orgullo de uno mismo por ver hasta dónde he llegado. La gimnasia para mí se define en una sola palabra: maravilloso”, compartió.

Entre sus referentes mencionó al mexicano Isaac Núñez, subcampeón panamericano, de quien admira su mentalidad, y al japonés Kohei Uchimura, siete veces medallista olímpico.

La actividad mexicana en Dakar continuará este martes con Lorenzo Zaragoza, quien buscará destacar en la final del All-Around, instancia que reúne a los 18 mejores gimnastas del certamen.