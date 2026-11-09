Lamine Yamal enciende las alarmas: se pierde el partido de España ante República Checa

Lamine Yamal encendió las alertas en el FC Barcelona y de la selección española después de presentar molestias en la rodilla derecha tras el partido del domingo ante el Atlético de Madrid. El extremo azulgrana no se incorporará de inmediato a la concentración ibérica y se perderá el partido del jueves 12 de noviembre frente a República Checa, de la Nations League.

Yamal disputó el encuentro completo en el estadio Metropolitano, donde el Barcelona consiguió una victoria por 2-1. Sin embargo, después del compromiso manifestó molestias y, tras someterse a pruebas médicas, se decidió que permaneciera en Barcelona para continuar con su proceso de recuperación.

La Real Federación Española de Futbol (RFEF) confirmó que sus servicios médicos mantienen contacto con los del club azulgrana para seguir su evolución. Por ahora, la previsión es que Yamal se incorpore a la concentración en los próximos días y pueda estar disponible para el compromiso ante Inglaterra, programado para el domingo 15 de noviembre.

Golpe a España con la ausencia de Lamine Yamal

La ausencia del atacante representa un contratiempo para Luis de la Fuente, quien no podrá contar con una de sus principales armas ofensivas para la visita a Praga.

España enfrentará a República Checa en el estadio Letná, en la fase de grupos de la Nations League. El equipo dirigido por De la Fuente ya consiguió su clasificación a los cuartos de final, pero todavía busca cerrar esta etapa en la primera posición de su grupo.

La situación de Yamal será evaluada durante los próximos días. Su posible participación ante Inglaterra dependerá de cómo evolucione la molestia en la rodilla y de su reincorporación a los entrenamientos con la selección.

Mikel Oyarzabal también será baja con España

La selección española tendrá otra ausencia importante para el compromiso en territorio checo. Mikel Oyarzabal, delantero de la Real Sociedad, tampoco viajará a Praga debido a que se encuentra en la fase final de un proceso gripal.

El atacante permanecerá en San Sebastián para completar su recuperación antes de incorporarse a la concentración nacional. Al igual que en el caso de Yamal, la previsión de la Federación es que pueda sumarse al equipo en los próximos días y estar disponible para el partido contra Inglaterra.

De esta manera, Luis de la Fuente afrontará el primer compromiso de esta ventana internacional sin dos de sus habituales referentes ofensivos, aunque mantiene la expectativa de recuperarlos para el cierre de la fase de grupos de la Nations League.