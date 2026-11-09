Va por la grande: La leyenda olímpica Teddy Riner anuncia su candidatura a la presidencia de Francia

Teddy Riner está listo para afrontar uno de los desafíos más inesperados de su vida. El cinco veces campeón olímpico de judo anunció este lunes 9 de noviembre su candidatura a las elecciones presidenciales de Francia de 2027, con la intención de trasladar su popularidad deportiva al terreno político y convertirse en una figura capaz de unir a una sociedad que considera dividida.

El deportista de 37 años hizo pública su decisión mediante un video difundido en sus redes sociales y una entrevista concedida al diario Le Parisien, en la que explicó las razones que lo llevaron a dar este paso.

“Me llamo Teddy Riner y hoy se los digo mirándolos a los ojos: soy candidato a la elección presidencial de 2027”, expresó en su anuncio.

¿Por qué Teddy Riner quiere ser presidente de Francia?

El judoca explicó que su decisión está relacionada con la preocupación que siente por la situación social de Francia. Según relató, comenzó a considerar esta posibilidad después de los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando observó cómo el país se unió alrededor del deporte, aunque posteriormente volvió a experimentar divisiones.

Riner aseguró que no se identifica con las etiquetas tradicionales de izquierda o derecha y que pretende construir una candidatura enfocada en la unidad nacional.

“Ni de derecha ni de izquierda”, respondió al ser cuestionado sobre su posicionamiento político. También expresó su deseo de convertirse en “el presidente que reconcilia y que une”.

El campeón olímpico reconoció que su falta de experiencia dentro de la política tradicional podría generar cuestionamientos, pero defendió su decisión de involucrarse en los asuntos públicos.

Su lema de campaña será: La Francia que queremos (La France qu'on veut), una propuesta con la que busca convocar a ciudadanos de distintos sectores para construir su proyecto.

¿Qué posibilidades tiene Teddy Riner de competir en las elecciones de 2027?

Aunque ya anunció su intención de participar en la contienda presidencial, Riner todavía deberá cumplir con los requisitos legales para que su candidatura sea validada.

Entre ellos se encuentra reunir 500 respaldos de representantes electos, distribuidos en al menos 30 departamentos franceses. Se trata de una condición indispensable para poder aparecer oficialmente en la boleta electoral.

El judoca aseguró que ya reunió a un grupo de colaboradores y que pretende llevar su proyecto hasta el final. Su irrupción añade un perfil ajeno a la política tradicional a una contienda que tendrá como protagonistas a distintas figuras de los partidos franceses.

Teddy Riner no descarta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

La incursión política no significa que el francés tenga previsto abandonar el judo. Riner mantiene la intención de continuar su carrera deportiva y no ha descartado competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de combinar una eventual presidencia con su participación olímpica, respondió que dependerá de las responsabilidades del cargo y de la decisión de los franceses. "Si la función me lo permite y si los franceses me lo autorizan", dijo.