Chivas le dice adiós a Puma
Las Chivas del Guadalajara anunciaron el fin de su relación comercial con Puma tras una década
Chivas le dijo adiós a Puma tras una década de trabajo, en la que proyectó su esencia y los valores que distinguen al club.
“Durante este periodo, Puma acompañó al Rebaño Sagrado en su misión de inspirar a México, objetivo que materializamos juntos a través de distintos jerseys que, más que vestir a nuestros equipos y aficionados, se convirtieron en un símbolo de pertenencia para millones de ChivaHermanos por todo el mundo”, indicó el Guadalajara.
Vestidos con la marca, Chivas consiguió el doblete, la Liga MX y Copa MX del Clausura 2017, así como el título de la Copa de Campeones de la Concacaf 2018 y la primera participación del equipo en el Mundial de Clubes de la FIFA.
“Agradecemos profundamente a Puma por la confianza depositada en el club durante esta década. Juntos fuimos testigos y protagonistas de momentos inolvidables que hoy forman parte de la memoria colectiva de la República Rojiblanca”, agregó.
Chivas terminó su pretemporada en Isla Navidad y regresó a Verde Valle, con miras a su primer partido amistoso de cara al Torneo Apertura 2026.
Los dirigidos por Gabriel Milito se medirán al Correcaminos este viernes en el Estadio Marte R. Gómez en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a las 8 de la noche.
Después, para el viernes 10 de julio se medirán a los Leones Negros en el Estadio Tepa Gómez, Tepatitlán, Jalisco, a las 8 de la noche.