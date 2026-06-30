Chivas le dice adiós a Puma

Chivas le dijo adiós a Puma tras una década de trabajo, en la que proyectó su esencia y los valores que distinguen al club.

“Durante este periodo, Puma acompañó al Rebaño Sagrado en su misión de inspirar a México, objetivo que materializamos juntos a través de distintos jerseys que, más que vestir a nuestros equipos y aficionados, se convirtieron en un símbolo de pertenencia para millones de ChivaHermanos por todo el mundo”, indicó el Guadalajara.

Vestidos con la marca, Chivas consiguió el doblete, la Liga MX y Copa MX del Clausura 2017, así como el título de la Copa de Campeones de la Concacaf 2018 y la primera participación del equipo en el Mundial de Clubes de la FIFA.

Chivas terminó su relación comercial con la marca Mexsport

“Agradecemos profundamente a Puma por la confianza depositada en el club durante esta década. Juntos fuimos testigos y protagonistas de momentos inolvidables que hoy forman parte de la memoria colectiva de la República Rojiblanca”, agregó.

Chivas terminó su pretemporada en Isla Navidad y regresó a Verde Valle, con miras a su primer partido amistoso de cara al Torneo Apertura 2026.

Los dirigidos por Gabriel Milito se medirán al Correcaminos este viernes en el Estadio Marte R. Gómez en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a las 8 de la noche.

Después, para el viernes 10 de julio se medirán a los Leones Negros en el Estadio Tepa Gómez, Tepatitlán, Jalisco, a las 8 de la noche.