Amaury Vergara ya mira en Europa a sus Chivas de Selección Mexicana 

Para el presidente de las Chivas, Amaury Vergara, no sería extraño más salidas a Europa. Los jugadores rojiblancos que actualmente participan con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 ya están en la mira de clubes extranjeros.

"Claro que los veo (en Europa), además es su máximo sueño, la participación europea, ojalá podamos tenerlos un poco más", expresó Vergara a diversos medios de comunicación, en Guadalajara.

Aunque eso signifique desmantelar otra vez al plantel y su proyecto bajo la dirección técnica de Gabriel Milito. Sin embargo, Vergara no entra en crisis.

"Me lo ha dicho los jugadores, ya veremos después del Mundial qué pasa, pero mi ilusión es que todos se queden y que nos ayuden a ganar el siguiente torneo".

De los rojiblancos convocados por Javier Aguirre a la Copa del Mundo 2026, Armando "la Hormiga" González es el que llama la atención de clubes extranjeros; Raúl Rangel (portero), Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Luis Romo completan el cartel.

"Cuando Chivas está bien tiene participaciones importantes en Mundiales, honor que estén jugando un Mundial es el objetivo constante, demuestra que nuestra formación y proyectos son relevantes.

"Es una generación interesante de chavos, mucha convicción, pienso en la Hormiga que ahora que todos lo conocen, lo tenemos viendo de años, un chavo super clavado, siempre traía su báscula para pesar su comida, cuidar su nutrición, los veteranos, muchos, se reían por ver su báscula en la mesa"

Confianza en el 'Tala' Rangel

Por otro lado, Amaury Vergara compartió su sentir por el protagonismo de su guardameta Raúl Rangel en la Copa del Mundo, además de la espectacular atajada en dos tiempos ante la Selección de Corea del Sur.

"Admiro su disciplina, es un gran ser humano, México apenas lo está conociendo, pero es un gran ser humano, me emociono por su momento, sabíamos que Tala iba para grande y portero de la Selección, no me extraña ni la parada que hace (en la victoria de México 1-0 ante los Tigres Asiáticos).

Caras nuevas en el Rebaño

A pesar de la agitada agenda de Amaury Vergara, por fungir como host city del Mundial en Guadalajara, logró un par de fichajes prometedores para el Apertura 2026: Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, ambos ya visten la indumentaria rojiblanca.