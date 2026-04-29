La estrella mundial Abby Steiner demanda a Puma y Mercedes por arruinar su carrera con tecnología de F1

Abby Steiner, campeona mundial de atletismo de velocidad, presentó una demanda contra la marca deportiva Puma y el equipo de F1, Mercedes-AMG Petronas por presunta negligencia en el diseño y fabricación de calzado deportivo que, según la atleta, derivó en lesiones graves que afectaron su carrera profesional.

La querella fue interpuesta el 24 de abril en el Tribunal Superior del Condado de Middlesex, en el estado de Massachusetts. Steiner, de 26 años, sostiene que diversos modelos de zapatillas con placa de fibra de carbono y tecnología de espuma alteraron la mecánica natural de su pie y tobillo durante la carrera, lo que incrementó el riesgo de lesiones.

De acuerdo con el documento legal, los productos señalados “son inseguros, irrazonablemente peligrosos, defectuosos y capaces de causar lesiones” durante su uso previsto. Entre los modelos mencionados se encuentran versiones de la línea Deviate Nitro Elite y evoSpeed, además de otros diseños que incorporan las mismas tecnologías.

Cuál es la relación de Mercedes

La participación de Mercedes no está vinculada a la competencia automovilística, sino a su colaboración técnica en el desarrollo de los productos. La demanda indica que tanto la escudería como Puma estuvieron involucrados en el diseño, pruebas, fabricación y comercialización del calzado.

Steiner firmó con Puma en 2022 y utilizó estos modelos tanto en entrenamientos como en competencias. Según la demanda, lo hizo bajo la expectativa de que cumplían con estándares de seguridad adecuados. La atleta afirma que desconocía los posibles efectos biomecánicos derivados del diseño.

Para 2025, Steiner se había sometido a múltiples cirugías y procesos de rehabilitación relacionados con lesiones en los pies. En publicaciones previas, la velocista describió que durante un año olímpico entrenaba con dolor persistente, con episodios en los que caminaba con dificultad antes y después de sus sesiones.

El documento también señala que las empresas habrían promovido el calzado destacando beneficios como mayor propulsión, estabilidad y eficiencia, sin advertir sobre riesgos potenciales. Además, acusa a los demandados de no informar sobre posibles defectos a las autoridades regulatorias de seguridad de productos en Estados Unidos.

Como parte de la acción legal, Steiner alega responsabilidad por productos defectuosos, negligencia, incumplimiento de garantías y omisión de advertencias adecuadas. Sostiene que las lesiones derivadas del uso del calzado le impiden competir, incluso a nivel profesional.

La atleta anunció en agosto de 2025 que se apartaría temporalmente del atletismo. Según la demanda, las afectaciones físicas serían de carácter permanente.

Hasta el momento, ni Puma ni Mercedes han emitido comentarios públicos sobre el caso.