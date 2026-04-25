Gabriel Milito habla de la 'espinita clavada' en Chivas

Gabriel Milito dio la cara tras el empate contra Xolos que les impidió terminar como líderes del Clausura 2026 de Liga MX; se pronunció sobre Tigres, rival al que enfrentarán en los Cuartos de Final.

“El torneo que realizó el equipo fue muy bueno, terminamos en la segunda posición por diferencia de gol pero creo que pudimos terminar como primero; nos faltó contundencia en estos últimos dos juegos”.

Conociendo por los periodistas presentes en la conferencia de prensa que Tigres será su rival en los Cuartos de Final del presente Clausura 2026, Gabriel Milito destacó el estilo de juego de ambos conjuntos, por lo que espera una serie de 180 minutos que tenga al aficionado al borde del asiento:

En estas instancias no existen partidos sencillos, son verdaderas finales. Te mides con los mejores equipos, tenemos el antecedente reciente para sacar buenas conclusiones y decidir cómo hacerlo. Va a ser una serie muy emocionante”.

Gabriel Milito aceptó que los Tigres fueron mejores que las Chivas en su duelo de la Jornada 14 Mexsport

Respecto a los lesionados y los jugadores llamados a Selección Mexicana, el estratega de Chivas aseveró que para los Cuartos de Final podrán contar con más elementos que con los que puso afrontar la Jornada 17 ante Xolos:

“Vamos a recuperar a Castillo, Sepúlveda, espero que lo de Dani (Aguirre) sea muy leve. Vamos a poder completar el plantel con los jugadores que afrontemos la Liguilla. Esperemos que ahí no suframos más bajas”.

Finalmente, haciendo valer la cantidad de minutos de menor que acumularon a lo largo de los 17 partidos de la Fase Regular, Milito reiteró que los jóvenes del Rebaño cuentan con su confianza:

“Tenemos jóvenes muy buenos. Deben hacer su recorrido y creo mucho en la frescura y en sus condiciones. Seguramente, para esta Liguilla, vamos a necesitar mucho de ellos”.

BFG