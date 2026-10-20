Vucetich tendría las horas contadas al frente de Tigres

La etapa de Víctor Manuel Vucetich en el banquillo de Tigres estaría cerca de llegar a su fin, manteniendo a los de la Sultana del Norte fuera de la zona de Liguilla y viviendo un momento complicado en el Apertura 2026 que entra en el ocaso de la Fase Regular.

Tras la salida de Guido Pizarro como Director Técnico de los felinos, Víctor Manuel Vucetich tomó las riendas de un conjunto que se mantiene sufriendo la salida de André-pierre Gignac.

Ante ello, Tigres comenzó con el Rey Midas al mando, fungiendo como Director Técnico y Vicepresidente Deportivo, acaparando los reflectores y desatando infinidad de críticas debido a ser la cabeza de dos cargos relevantes que -normalmente- no pueden llevarse a cabo al unísono.

Víctor Manuel Vucetich es el actual Director Técnico y Vicepresidente Deportivo de Tigres. Mexsport

Con información del periodista César Luis Merlo, Vucetich estaría viviendo sus últimas horas al frente de Tigres, contando con la oportunidad de finalizar la Fase Regular del Apertura 2026 con la intención de calificar y que el inicio de la gestión del entrenador y directivo no termine manchada.

¿Cómo le ha ido a Vucetich en Tigres?

Con 3 victorias, 4 empates y 1 sola derrota -ante el último de la tabla- Víctor Manuel Vucetich muestra resultados que mantienen en la contienda a Tigres de cara a una eventual calificación a Liguilla, sin embargo, las formas no convencen a los aficionados.

Estos son los resultados de Vucetich al frente de Tigres durante el Apertura 2026 de la Liga MX:

Tigres 2-0 Atlante / Jornada 5, Apertura 2026.

Santos 0-0 Tigres / Jornada 6, Apertura 2026.

Tigres 1-1 Necaxa / Jornada 7, Apertura 2026.

Monterrey 0-0 Tigres / Jornada 8, Apertura 2026.

FC Juárez 2-0 Tigres / Jornada 9, Apertura 2026.

Tigres 1-0 Puebla / Jornada 10, Apertura 2026.

Tigres 3-2 Toluca / Jornada 11, Apertura 2026.

Chivas 1-1 Tigres / Jornada 12, Apertura 2026.

* León, Pumas, Pachuca, Cruz Azul y América serán los últimos rivales en la Fase Regular de Tigres dentro del Apertura 2026.

BFG