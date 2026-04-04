Chelsea golea 7-0 al Port Vale y avanza a semifinales de la FA Cup

El Chelsea cumplió sin complicaciones y selló su pase a las semifinales de la FA Cup tras golear 7-0 al Port Vale, el equipo de menor categoría que seguía con vida en la competición.

Los ‘Blues’ dejaron atrás sus problemas extradeportivos con una actuación contundente en Stamford Bridge, imponiéndose con autoridad ante último lugar de la League One y manteniéndose en la pelea por un título en la temporada.

A pesar de la ausencia de Enzo Fernández, quien fue apartado del equipo tras declaraciones sobre su futuro, el conjunto londinense no resintió la baja y resolvió el partido desde la primera mitad. Jarrel Hato, Joao Pedro y Jordan Lawrence-Gabriel marcaron en los primeros 45 minutos para encaminar la goleada.

En la segunda parte, el dominio continuó con anotaciones de Tosin Adarabioyo, Andrey Santos y Estevao, mientras que Alejandro Garnacho también se hizo presente en el marcador para sellar el 7-0 definitivo. Con el partido resuelto, el técnico Liam Rosenior aprovechó para rotar a sus jugadores y dosificar esfuerzos.

El triunfo da oxígeno al Chelsea en un momento clave de la temporada. Con la clasificación a la Champions League aún en duda en la Premier League, los ‘Blues’ mantienen viva la esperanza de conquistar un título, asegurando su presencia en las semifinales de Wembley, donde ya espera el Manchester City.