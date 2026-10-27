Checo tomará las calles de la CDMX. Éstas son las vías que no podrán usarse

La semana más importante para el deporte motor en nuestro país será resguardada por un amplio dispositivo de seguridad, según anunció este martes la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Este miércoles 28 de octubre, la dependencia desplegará 102 efectivos para el evento llamado “Show Run de la Escudería Cadillac F1 Team”, equipo en el que corre el piloto mexicano Sergio Pérez y quien participará en el Gran Premio de México este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El evento se llevará a cabo en la avenida Paseo de la Reforma, en el tramo comprendido entre la Glorieta de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia, de la alcaldía Cuauhtémoc.

¿Cómo asistir al evento de la F1?

El dispositivo de seguridad comenzará desde las primeras horas del miércoles 28 de octubre, mientras que el evento está programado para iniciar a las 10:00 horas.

Para estas acciones, los policías contarán con nueve vehículos oficiales, una moto ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como el apoyo de un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, que realizará sobrevuelos preventivos durante las actividades.

Efectivos de la Subsecretaría de Control de Tránsito llevarán a cabo labores de vialidad para agilizar la movilidad de automovilistas y peatones, así como para evitar el estacionamiento en lugares prohibidos en las vías de acceso, antes, durante y después del evento.

Sergio Pérez corrió recientemente en el Gran Premio de Austin, Texas. Mexsport

Conoce las principales recomendaciones

La SSC recomienda a las personas que asistan considerar como alternativas viales los carriles laterales de Paseo de la Reforma, en ambos sentidos, así como el Eje 2 Poniente Florencia-Río Tíber, el Eje 3 Poniente Río Mississippi-Sevilla, las avenidas Insurgentes y Chapultepec, las calles Maestro Antonio Caso y James Sullivan, además del Circuito Interior.

Para prevenir incidentes y contribuir a que el evento se desarrolle de manera segura, la SSC también enumeró las siguientes recomendaciones: