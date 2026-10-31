Rafael “Divino” Espinoza noquea a Ricardo Blandón y retiene su título mundial: va por Naoya Inoue

El mexicano Rafael “Divino” Espinoza derrotó por nocaut técnico al nicaragüense Ricardo Blandón en Riad, Arabia Saudita, y conservó el campeonato mundial de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). El combate terminó en el tercer asalto, luego de que el médico determinara que el retador no podía continuar por un corte en la parte superior del ojo izquierdo.

La pelea formó parte de la cartelera México vs. The World, encabezada por Saúl “Canelo” Álvarez. Con este resultado, el pugilista mexicano completó con éxito la quinta defensa de su cinturón mundial y mantuvo el campeonato que consiguió en 2023.

Un corte en el rostro de Blandón terminó la pelea

Durante el tercer round, Espinoza conectó un golpe que provocó una lesión en la zona superior del ojo izquierdo de Blandón. El nicaragüense comenzó a sangrar y el réferi decidió detener momentáneamente el combate para solicitar la intervención del médico responsable.

Después de revisar al retador, el especialista determinó que no estaba en condiciones de continuar por razones de seguridad. La decisión médica puso fin al enfrentamiento y permitió que se decretara el nocaut técnico a favor del mexicano.

Aunque el combate tuvo una duración de apenas tres asaltos, el resultado representó una nueva defensa exitosa para el campeón de la OMB.

El mexicano suma cinco defensas de su campeonato

El Divino Espinoza conquistó el título mundial pluma de la Organización Mundial de Boxeo en 2023, cuando derrotó al cubano Robeisy Ramírez. Desde entonces, el mexicano ha defendido la corona frente a distintos rivales y mantuvo su condición de campeón después de cada compromiso.

En su recorrido como monarca superó a Sergio Chirino Sánchez, tuvo una nueva pelea ante Ramírez y posteriormente enfrentó a Edward Vázquez y Arnold Khegai. La victoria frente a Blandón se convirtió en la quinta defensa exitosa de su campeonato.

El Divino Espinoza sorteó con éxito su quinta defensa del título mundial pluma de la OMB. REUTERS

Divino Espinoza apunta a una pelea contra Naoya Inoue

Después de la victoria en Riad, el mexicano señaló que su siguiente objetivo es unificar los campeonatos de la categoría. También expresó su interés por enfrentar al japonés Naoya Inoue, a quien considera un rival con el que cumpliría uno de sus principales sueños deportivos.

Espero esa gran pelea con Inoue. Sería un sueño. Sería un gran sueño convertirme en libra por libra. Es lo que quiero y lo voy a buscar”, declaró Espinoza tras el combate.

Por ahora, el campeón cerrará el año con la retención de su cinturón mundial. La posibilidad de una unificación y un eventual enfrentamiento con Inoue quedan como los objetivos que buscará alcanzar en la siguiente etapa de su carrera.