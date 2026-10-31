Canelo vs. Mbilli EN VIVO: Saúl Álvarez regresa al ring después de un año
Canelo Álvarez vuelve al cuadrilátero para enfrentar a Christian M'billi. El mexicano viene de caer ante Terence Crawford hace un año. Sigue el combate en vivo.
Por: Eduardo Estrada
Canelo Álvarez
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Christian M'billi
Canelo se enfrenta a crhistian Mbilli en México vs. The World.
CANELO VS. MBILLI
PREVIAYa viene la pelea estelar de México vs. The World.
Canelo Álvarez y Christian M'billi se preparan para salir al ring.
PREVIAJaime Munguía mantiene el campeonato mundial de peso súper mediano de la AMB.
PREVIAPor decisión unánime, JAIME MUNGUÍA RETIENE SU TÍTULO.
PREVIAEl réferi listo para dar el resultado.
PREVIAEstamos a la espera del resultado de la pelea entre Munguía y Zon.
PREVIANuestra tarjeta dice:
Jaime Munguía 116-112 Nikita Zon.
PREVIASe acabó el combate. Munguía fue ligeramente superior.
PREVIAMunguía cierra mejor la pelea.
PREVIAMunguía va adelante. Se escucha el "México, México" en la Kingdom Arena de Riad.
PREVIAArranca el último asalto. Munguía es ligeramente mejor. Zon alarga la pelea.
PREVIANuestra tarjeta dice que Munguía se lelva en penúltimo episodio.
PREVIAJaime Munguía cerró mejor el asalto 11.
PREVIAZon pone contra las cuerdas a Munguía.
PREVIANuestra tarjeta dice que Zon recupera terreno.
Arranca en round 11.
PREVIAZon se muestra cada vez más cansado. Comienzan los abrazos.
PREVIANuestra tarjeta dice que Munguía sigue tomando distancia sobre su rival Zon.
PREVIANuestra tarjeta dice que Munguía vuelve a salir victorioso en el octavo round.
PREVIAParece que a Zon se le acaba el combustible.
PREVIANuestra tarjeta dice que Munguía recuperó la ventaja en el séptimo round.
Munguía 67-66 Zon.
PREVIANuestra tarjeta dice que el sexto asalto es para el ruso.
Munguía 57-57 Zon.
PREVIAMunguía buscó reponerse sobre el final del sexto round.
PREVIAZON ACORRALA A MUNGUÍA, EL MEXICANO LO SUFRE.
PREVIANuestra tarjeta dice que Munguía se lleva el quinto.
PREVIAZon ya baja la guardia. Munguía va al frente.
PREVIANuestra tarjeta dice que Munguía se llevó el cuarto.
PREVIAZon se lleva el tercer asalto en nuestra tarjeta. Munguía tendrá que venir de atrás.
PREVIAEn la pelea preestelar, Jaime Mungía está empatando ante Nikita Zon en el tercer round.
PREVIACanelo Álvarez se prepara para salir al ring.
PREVIASaúl "Canelo" Álvarez quiere volver a la senda del triunfo ante el franco camerunés Christian Mbilli en México vs. The World.