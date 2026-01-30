'Checo' Pérez califica de 'productiva' su semana de pruebas con Cadillac en España

Sergio Pérez ha calificado de “productiva” la primera semana de entrenamientos de pretemporada rumbo al Campeonato Mundial 2026 de Fórmula 1, en la cual el monoplaza Cadillac acumuló sus primeros kilómetros.

El mexicano vio actividad en dos de los cinco días que la escuadra estadunidense estuvo en pista durante esta semana, en el circuito de Barcelona: la mañana del lunes y durante todo el jueves. Durante hoy viernes, fue su coequipero Valtteri Bottas quien tomó el volante del monoplaza.

Entre ‘Checo’ Pérez y el finlandés, el nuevo equipo de Fórmula 1 acumuló 164 vueltas, lo equivalente a 763 kilómetros o, para efectos prácticos, la distancia de dos Grandes Premios y medio, en el que a pesar de encontrar problemas, el enfoque fue recopilar datos y desarrollar su nuevo programa de trabajo.

Al concluir la jornada, el tapatío mostró su satisfacción por los primeros pasos dados en los aspectos técnico y operativo, además de que retomó la rutina que inició hace 16 años en el Gran Circo.

Tuvimos una experiencia productiva en Barcelona, ​​completando bastantes rodajes a lo largo de los tres días y recopilando información valiosa. Como equipo, estamos empezando a explorar el coche, los reglajes y las direcciones que queremos tomar”, comentó.

El objetivo de este shakedown es recorrer más kilómetros para identificar áreas de mejora que podamos abordar antes de competir. Tenemos mucho trabajo por delante, sobre todo al ser un equipo nuevo, pero es un momento emocionante”.

Estoy disfrutando mucho volver a un equipo; hay un gran espíritu de progreso aquí”, finalizó.

Sergio Pérez en acción durante primeros ensayos invernales Cadillac Formula 1 Team

Pese a que el mejor tiempo de Bottas de este viernes tuvo un déficit de casi cinco segundos en comparación con Lewis Hamilton (Ferrari), Cadillac afirmó que los objetivos básicos de esta semana inicial de ensayos se cumplió, al seguir optimizando los procesos de trabajo tanto al recopilar información como en la comunicación del equipo.

Salimos del shakedown de Barcelona con un progreso real, con ánimo y entusiasmo en el equipo”, expresó Graeme Lowdon, Director del Equipo.

El objetivo de esta semana se centró en trabajar en ciertos programas y completar las pruebas relacionadas con la fiabilidad para asegurarnos de tener una plataforma estable sobre la cual construir”.

Lowdon también destacó la experiencia que Sergio Pérez y Valtteri Bottas han aportado, añadiendo que "todavía queda mucho trabajo por hacer, pero es lo mismo para todos los equipos en pits”.

¿Cuándo regresa 'Checo' Pérez a la pista con Cadillac?

La siguiente serie de pruebas de pretemporada para 'Checo' Pérez y Cadillac será del 11 al 13 de febrero, en el circuito de Bahréin.