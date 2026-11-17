Charlyn Corral ha aprendido que una carrera no se mide únicamente por los goles ni por los trofeos que se consiguen. También hay una huella que se construye fuera de la cancha y que, para la delantera mexicana, tiene incluso más valor que cualquier distinción individual.

La atacante de las Tuzas vivió uno de los momentos más importantes de su trayectoria el pasado 26 de octubre, cuando recibió el Trofeo Gerd Müller como la mejor delantera del año durante la gala del Balón de Oro, celebrada en Londres. Se convirtió así en la primera futbolista mexicana en conquistar este reconocimiento, después de una temporada extraordinaria en la que marcó 49 goles en 49 partidos: 36 con las Tuzas y 13 con la Selección Mexicana.

En el Centro de Alto Rendimiento (CAR), su trayectoria, entrega y aportación al futbol femenil fueron reconocidas. Sin embargo, más allá de celebrar sus números, Charlyn aprovechó el momento para compartir una reflexión sobre la persona que quiere ser recordada cuando llegue el día de despedirse del futbol.

En lo personal fue un sueño cumplido, un sueño de muchos años. Hay cosas que pasan sin que te lo imagines, los logros y reconocimientos llegan cuando uno no se lo imagina. He fallado en la cancha, en los goles, pero hay algo que nunca he fallado y es en ser buena persona y buena amiga”, declaró Corral.

“El día que no esté, así quiero que me recuerden. Es lindo celebrar los goles, pero quiero ser un ejemplo para las niñas de que si tú eres buena persona y dentro de la cancha también buena compañera, tarde o temprano vas a tener esos frutos”, añadió.

La ceremonia también reconoció a Lizbeth Ovalle, quien hace un año recibió el Premio Marta de la FIFA por el mejor gol del futbol femenil. La Maga conquistó al mundo con un espectacular remate de escorpión, el 3 de marzo de 2025, frente a Chivas, cuando todavía defendía los colores de Tigres.

“Fue un gol que ni yo esperaba (risas). Al final nunca lo intenté, pero tampoco es coincidencia, son horas de trabajo y entrenamiento. El seguir avanzando y esforzarte para ser mejor persona y mejor futbolista, para que las nuevas generaciones tengan ese ejemplo de nosotras”, comentó Ovalle.

La tercera galardonada fue Scarlett Camberos, quien hizo historia al convertirse en la primera mexicana nominada al Balón de Oro Femenil y terminar en el puesto 21 de la clasificación mundial.

“Estoy agradecida por la nominación, por representar a mi país, a mi club y a mis compañeras, que sin ellas no sería posible. Que las niñas de México sepan que todo es alcanzable y que un Balón de Oro es posible”, señaló.

Tres futbolistas, tres historias de éxito y un mismo mensaje que es abrir camino para que las nuevas generaciones del futbol mexicano sepan que los sueños también se pueden alcanzar.