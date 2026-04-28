Champions League: PSG vs Bayern Múnich - Resumen y goles (Semifinal - Ida)

Champions League: PSG vs Bayern Múnich - EN VIVO (Semifinal - Ida)

Final del Partido Finaliza este duelo de locura en el Parque de los Príncipes París Saint-Germain 5-4 Bayern Múnich. La vuelta será el miércoles 6 de mayo en la Allianz Arena

90+4' ¡¡Se salvaaa el PSG sobre la linea!! Cabezazo de Konrad Laimer y Willian Pacho evita la anotación en la línea de gol

90' Se agregan 4 minutos más

89' ¡Alarmas en el PSG! Achraf Hakimi se sienta en el césped y se duele de la pierna derecha, aunque parece un calambre del jugador marroquí

87' ¡¡Balón al travesañooo!! Disparo de Senny Mayulu saca un zurdazo que estremece el horizontal del arco de Manuel Neuer

83' Dos cambios del PSG Salen: Nuno Mendes y Khvicha Kvaratskhelia

​Entran: Lucas Hernández y Senny Mayulu

80' Tarjeta amarilla para el PSG Achraf Hakimi es amonestado por cortar un avance del Bayern Múnich

79' Cambio del Bayern Múnich Sale: Jamal Musiala

​Entra: Leon Goretzka

77' Tarjeta amarilla para el PSG Fabián Ruiz es amonestado por un empujón a destiempo sobre Olise

74' ¡¡Ceercaa el Bayern Múnich!! Centro desde la esquina que casi remata Jonathan Tah, pero la zaga parisina concede otro córner con mucho problemas

71' Cambio del PSG Sale: Desire Doué

​Entra: Bradley Barcola

69' ¡¡¡Goooooooooooooooooooooooooool del Bayern Múnich!!! Trazo largo de Harry Kane que baja Luis Díaz, recorta a Marquinhos y pone el balón al poste más lejano de Safonov. La anotación se validó en el VAR Luis Díaz superando a Safonov con un tiro de derecha. AFP

67' ¡¡Bayern Múnich encima el área del PSG!! Los bávaros no bajan los brazos y buscan recortar más la distancia en el marcador

65' ¡¡¡Goooooooooooooooooooooooool del Bayern Múnich!!! Centro de Joshua Kimmich que remata Dayot Upamecano con el pecho para acercar a los alemanes

64' Cambio del PSG Sale: Warren Zaire-Emery

​Entra Fabián Ruiz

62' ¡¡Safonov corta un jugadón de Luis Díaz!! El portero ruso sale a tiempo cuando el colombiano se metió al área y se disponía a definir

59' ¡¡¡Gooooooooooooooooooooooooool del PSG!!! Contragolpe que encabeza Desire Doué y cede para Ousmane Dembelé que engancha al centro, dispara de derecha y supera a Manuel Neuer para convertir el quinto tanto parisino Ousmane Dembelé corriendo a celebrar su doblete. REUTERS

56' ¡¡¡Goooooooooooooooooooooooool del PSG!!! Centro raso de Achraf Hakimi que recorre toda el área hasta que llega Khvicha Kvaratskhelia solo a sacar un disparo de derecha para ampliar la ventaja Khvicha Kvaratskhelia celebrando su doblete. REUTERS

53' Bayern Múnich presiona Los alemanes tienen más tiempo el balón en su poder, pero no logran inquietar a Safonov

50' ¡Kvaratskhelia cae dentro del área del Bayern! El georgiano terminó pateando la pierna de Dayot Upamecano y no hay infracción

46' Cambio del Bayern Múnich Sale: Alphonso Davies

​Entra: Konrad Laimer

Segundo Tiempo ¡¡Arranca la parte complementaria en el París!!

Medio Tiempo ¡¡Se termina una intensa primera mitad en el Parque de los Príncipes!! PSG 3-2 Bayern Múnich tras los primeros 45 minutos Khvicha Kvaratskhelia en el festejo de su anotación. AFP

45+5' ¡¡¡Gooooooooooooooooooooooool del PSG!!! Ousmane Dembelé patea a la izquierda de Manuel Neuer y el portero alemán casi lo detiene, sin embargo, no alcanzó el balón

45+3' ¡¡Penal para el PSG!! Ousmane Dembelé metió un centro que Alphonso Davies bloqueo con el brazo izquierdo y tras la revisión en el VAR se señala la pena máxima

45' Se agrega 1 minuto más

41' ¡¡¡Gooooooooooooooooooooooooool del Bayern Múnich!! Michael Olise recibe por el centro se mete al área y saca un potente disparo que vence a Safonov para empatar el partido Michael Olise pateando de zurda al arco. REUTERS

40' Bayern Múnich presiona en busca del empate Los alemanes están volcados sobre el área del PSG

37' ¡¡Ceercaa el PSG!! Disparo cruzado de Desire Doué que se va apenas a un lado del poste derecho de Neuer

33' ¡¡¡Gooooooooooooooooooooooooooool del PSG!!! Joao Neves remata de cabeza un centro desde la esquina de Ousmane Dembelé y le da la vuelta al marcador Joao Neves celebrando su anotación. REUTERS

32' ¡¡Pooosssteeee del Bayern!! Michel Olise buscó sorprender a Safonov, pero el portero ruso desvía el balón y lo manda al metal evitando el gol

31' ¡Mano en el área del Bayern! Disparo de Ousmane Dembelé que impacta en el brazo de Stanisic, pero ni el árbitro ni el VAR ven infracción

28' ¡¡Ceeercaa el PSG!! Centro peligros de Achraf Hakimi que corta Manuel Neuer antes de que llegue Dembelé

25' ¡¡¡Goooooooooooooooooooooooool del PSG!!! Khvicha Kvaratskhelia hace una gran jugada individual y define de derecha al poste más lejano de Neuer para empatar el juego Khvicha Kvaratskhelia celebrando su anotación. REUTERS

23' ¡¡Perdonaaa el PSG!! Ousmane Dembelé se plantó mano a mano con Manuel Neuer y envió su disparo muy desviado del arco

19' ¡¡Se salva el PSG sobre la linea!! Olise define ante la salida de Safonov y Pacho evita la anotación

17' ¡¡¡Goooooooooooooooooooooooool del Bayern Múnich!!! Harry Kane engaña a Safonov con un cobro a la izquierda del arquero ruso y abre el marcador en París Harry Kane cobrando el penal. REUTERS

16' ¡¡Penal para el Bayern Múnich!! Willian Pacho se barre dentro del área y derriba a Luis Díaz

12' Tarjeta amarilla para el PSG Marquinhos es amonestado por cortar un avance de Luis Díaz

10' ¡Pisotón para Harry Kane! Warren Zaire-Emery le cometió una falta al inglés, pero no vio tarjeta

8' PSG y Bayern pelean por el protagonismo del partido Ambos equipos toman la iniciativa y buscan desplegar su mejor futbol

6' ¡¡Corta Matvey Safonov!! Centro de Michael Olise que atrapa el guardameta del PSG antes de que llegue Harry Kane Michael Olise enviando un centro de derecha. AFP

4' Primera llegada del PSG El vigente campeón de Europa pisó el área del Bayern, pero la defensa alemana alejó el balón con facilidad

2' Bayern Múnich no se intimida Los alemanes buscan adueñarse del balón y adelantan líneas desde el comienzo

Primer Tiempo ¡¡Comienza el partido en el Parque de los Principes!!

12:55 Hrs ¡¡Salen los equipos al campo del Parque de los Príncipes!! Suena el himno de la Champions League en la capital de Francia

12:25 Hrs Alineación del PSG Alineación del PSG. Foto: Redes Sociales

12:20 Hrs Alineación del Bayern Múnich Alineación del Bayern Múnich. Foto: Redes Sociales