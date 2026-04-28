Champions League: PSG vs Bayern Múnich - Resumen y goles (Semifinal - Ida)
Sigue EN VIVO la Semifinal de Ida de la Champions League entre el PSG y Bayern Múnich, a través de nuestro Minuto a Minuto
París Saint-Germain 5-4 Bayern Múnich. La vuelta será el miércoles 6 de mayo en la Allianz Arena
Cabezazo de Konrad Laimer y Willian Pacho evita la anotación en la línea de gol
Achraf Hakimi se sienta en el césped y se duele de la pierna derecha, aunque parece un calambre del jugador marroquí
Disparo de Senny Mayulu saca un zurdazo que estremece el horizontal del arco de Manuel Neuer
Salen: Nuno Mendes y Khvicha Kvaratskhelia
Entran: Lucas Hernández y Senny Mayulu
Achraf Hakimi es amonestado por cortar un avance del Bayern Múnich
Sale: Jamal Musiala
Entra: Leon Goretzka
Fabián Ruiz es amonestado por un empujón a destiempo sobre Olise
Centro desde la esquina que casi remata Jonathan Tah, pero la zaga parisina concede otro córner con mucho problemas
Sale: Desire Doué
Entra: Bradley Barcola
Trazo largo de Harry Kane que baja Luis Díaz, recorta a Marquinhos y pone el balón al poste más lejano de Safonov. La anotación se validó en el VAR
Los bávaros no bajan los brazos y buscan recortar más la distancia en el marcador
Centro de Joshua Kimmich que remata Dayot Upamecano con el pecho para acercar a los alemanes
Sale: Warren Zaire-Emery
Entra Fabián Ruiz
El portero ruso sale a tiempo cuando el colombiano se metió al área y se disponía a definir
Contragolpe que encabeza Desire Doué y cede para Ousmane Dembelé que engancha al centro, dispara de derecha y supera a Manuel Neuer para convertir el quinto tanto parisino
Centro raso de Achraf Hakimi que recorre toda el área hasta que llega Khvicha Kvaratskhelia solo a sacar un disparo de derecha para ampliar la ventaja
Los alemanes tienen más tiempo el balón en su poder, pero no logran inquietar a Safonov
El georgiano terminó pateando la pierna de Dayot Upamecano y no hay infracción
Sale: Alphonso Davies
Entra: Konrad Laimer
PSG 3-2 Bayern Múnich tras los primeros 45 minutos
Ousmane Dembelé patea a la izquierda de Manuel Neuer y el portero alemán casi lo detiene, sin embargo, no alcanzó el balón
Ousmane Dembelé metió un centro que Alphonso Davies bloqueo con el brazo izquierdo y tras la revisión en el VAR se señala la pena máxima
Michael Olise recibe por el centro se mete al área y saca un potente disparo que vence a Safonov para empatar el partido
Los alemanes están volcados sobre el área del PSG
Disparo cruzado de Desire Doué que se va apenas a un lado del poste derecho de Neuer
Joao Neves remata de cabeza un centro desde la esquina de Ousmane Dembelé y le da la vuelta al marcador
Michel Olise buscó sorprender a Safonov, pero el portero ruso desvía el balón y lo manda al metal evitando el gol
Disparo de Ousmane Dembelé que impacta en el brazo de Stanisic, pero ni el árbitro ni el VAR ven infracción
Centro peligros de Achraf Hakimi que corta Manuel Neuer antes de que llegue Dembelé
Khvicha Kvaratskhelia hace una gran jugada individual y define de derecha al poste más lejano de Neuer para empatar el juego
Ousmane Dembelé se plantó mano a mano con Manuel Neuer y envió su disparo muy desviado del arco
Olise define ante la salida de Safonov y Pacho evita la anotación
Harry Kane engaña a Safonov con un cobro a la izquierda del arquero ruso y abre el marcador en París
Willian Pacho se barre dentro del área y derriba a Luis Díaz
Marquinhos es amonestado por cortar un avance de Luis Díaz
Warren Zaire-Emery le cometió una falta al inglés, pero no vio tarjeta
Ambos equipos toman la iniciativa y buscan desplegar su mejor futbol
Centro de Michael Olise que atrapa el guardameta del PSG antes de que llegue Harry Kane
El vigente campeón de Europa pisó el área del Bayern, pero la defensa alemana alejó el balón con facilidad
Los alemanes buscan adueñarse del balón y adelantan líneas desde el comienzo
Suena el himno de la Champions League en la capital de Francia
El partido se disputará en el Parque de los Príncipes