Carteleras completas de la Arena Coliseo y México

Las Arenas Coliseo y México vivirán unos combates de alarido, con luchadores de diferentes estilos, donde las Amazonas también tendrán participación en ambos recintos del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Este sábado 10 de octubre de 2026, en “El Embudo de Perú 77”, la lucha estelar será protagonizada por Templario, Blue Panther y Star Jr, quienes enfrentarán a Los Hermanos Chávez y Yutani.

Los Hermanos Chávez estelarizarán la función de este sábado 10 de octubre en la Arena Coliseo Foto: CMLL

Las acciones en la Arena Coliseo iniciarán a las 7:30 de la noche.

CARTELERA COMPLETA EN LA ARENA COLISEO DEL 10 DE OCTUBRE DE 2026:

Lucha estelar: Templario, Blue Panther y Star Jr vs. Ángel de Oro, Yutani y Niebla Roja.

Semifinal de Amazonas: Lluvia, La Jarochita e India Sioux vs. Skadi, Kira y Garra Negra.

Match Relámpago: Valiente Jr. vs. Calavera Jr. I.

Tercera lucha de Amazonas: Tabata y Johnnie Robbie vs. Candela y Metálica.

Segunda lucha: Rey Cometa, Fuego y Espíritu Negro vs. Troglodita, Shoma Kato y Disturbio.

Primera lucha — Relevos a una caída: Infinito y Camaleón Jr vs. Carnífice y Troyano.

CARTELERA COMPLETA EN LA ARENA MÉXICO DEL 11 DE OCTUBRE DE 2026

La función del Domingo Familiar iniciará a partir de las 5:00 de la tarde. La batalla estelar tendrá un choque de alta intensidad, cuando se enfrenten dos integrantes del “Sky Team” contra Zandokan Jr y Bárbaro Cavernario.

Máscara Dorada y Neón enfrentarán a Zandokan Jr y Bárbaro Cavernario en la Arena México Foto: CMLL

Uno de los duelos destacados será el enfrentamiento entre las campeonas mundiales de parejas, Lluvia y La Jarochita, y las campeonas nacionales de parejas, Olympia y Hera.

Lucha estelar: Máscara Dorada y Neón vs. Zandokan Jr y Bárbaro Cavernario.

Semifinal — Match Relámpago de Amazonas: Tessa Blanchard vs. Persephone.

Evento especial — Campeonas mundiales de parejas vs campeonas nacionales de parejas: Lluvia y La Jarochita vs Olympia y Hera.

Tercera lucha - Match Relámpago: Star Jr vs. Niebla Roja.

Segunda lucha — Técnicos vs. técnicos: Dragón Rojo Jr., Dragón de Fuego y Dragón Legendario vs. Max Star, Futuro y Capitán Suicida.

Primera lucha — A una caída: Péndulo y Alexius vs. Infarto y Cerebro Negro Jr.