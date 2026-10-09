Raúl Jiménez se mantendrá lejos de las canchas

Raúl Jiménez aún no se encuentra listo para regresar a las canchas tras la lesión de rodilla que lo alejó de la primera convocatoria de Rafa Márquez en la Selección Mexicana; el Tri reaparecerá en partido oficial a mediados del mes de noviembre.

El Lobo de Tepeji no logró ser parte de la Selección Mexicana para los partidos ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile en donde el combinado nacional no logró imponer condiciones, sumando 2 empates y 2 derrotas en el inicio de la etapa de Rafa Márquez al frente del conjunto Tricolor.

Raúl Jiménez se lamenta después de la eliminación de México en el Mundial 2026. Reuters

Una vez concluida la Fecha FIFA, el entrenador de los Wolves -César Peixoto- aseguró que el delantero mexicano aún no se encuentra en condiciones de volver al terreno de juego, suponiendo una duda en el aficionado que rápidamente fue sepultada por el mandamás:

“Su recuperación va a tardar un poco más. No ha sufrido ningún retroceso; se trata del diagnóstico y de cómo se siente Raúl. Todavía no se siente lo suficientemente cómodo”.

México Vs Jamaica, primera prueba oficial de Rafa Márquez

Luego de un turbulento inicio al frente de la Selección Mexicana, el margen de error para Rafa Márquez se resume a 180 minutos de la eliminatoria correspondiente a los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League, en donde el Tri se medirá ante Jamaica.

La serie frente a los Reggae Boyz concederá el boleto al Final Four del certamen, mismo en el que México se proclama como el campeón vigente y, de no acceder a dicha instancia, las alarmas sonarán en contra de un proyecto que vive sus primeros esbozos.

Estas son las fechas clave para un Rafa Márquez que espera volver a contar con sus mejores piezas.

Ida: sábado 14 de noviembre, 19:00 horas - sede por confirmar.

Vuelta: martes 17 de noviembre, 20:30 horas - Estadio Monterrey.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG