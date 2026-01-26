El mensaje de Carlos Hermosillo tras los rumores que lo vinculan con cáncer

Carlos Hermosillo, mítico jugador de la Liga mexicana en equipos como América, Cruz Azul, Necaxa y Chivas y que ahora realiza labores de comentarista en la cadena Fox, desmintió que padezca algún tipo de cáncer.

En el caos de las redes sociales, este 26 de enero comenzó a circular la noticia de que el exdelantero estaba enfermo.

Tuvo que salir el propio Hermosillo, usando paradójicamente la red social Instagram para desmentir todo lo que habían puesto en otras redes sociales. Tajante, argumentó que se encuentra en buenas condiciones de salud y pidió no caer en el juego macabro de algunos que se dedican a poner cosas en internet sólo por ganar adeptos.

Está circulando una información de que tengo cáncer y que no hay nada que hacer, ¡eso es falso! Estoy perfecto de salud, estoy muy bien. Gracias a Dios, estoy vivito y coleando. Simplemente es una nota de mal gusto".

Para el medio fubtolístico en general, la aclaración de Carlos Hermosillo resultó un bálsamo y agradecieron que uno de los grandes delanteros que ha visto la liga mexicana se encuentre bien a los 61 años.

Hermosillo inició en el Club América, equipo con el que fue campeón cinco veces de liga, más dos campeón de campeones.

Pero en Cruz Azul sería el máximo referente a pesar de ganar menos títulos. Con La Máquina, equipo al que se fue venidod tras un breve paso por la liga de Bélgica y después en el Monterrey, fue sólo dos veces campeón, pero el de liga de 1997 será recordado toda la vida por anotar el penal del triunfo con una herida en el rostro.

UN MAL ENTENDIDO HECHO RUMOR

Carlos Hermosillo habría confesado con anterioridad que durante la pandemia creyó haber tenido cáncer de tiroides, pero que al final del procedimiento los doctores le comentaron que no fue eso sino otro tipo de enfermedad. A pesar de que aclaró que todo salió bien, alguien en redes sociales tomó esta declaración para armar un escándalo.

Hermosillo contó que en un principio los médicos le diagnosticaron cáncer, pero conforme fue avanzando el tratamiento y él hizo caso a consejos de una amiga, la situación viró antes de entrar al quirófano.

Carlos Hermosillo nació un 24 de agosto de 1964 (Fotos: Mexsport)

"Una amiga me dijo que comiera puros alimentos venidos de la tierra, es decir, ningún tipo de carne, ni de pollo o pescado, durante dos semanas. Entonces empecé a comer así, me sentía con una energía bastante buena, llegué a la operación y cuando entré al quirófano, varios doctores me dijeron que no tenía cáncer".