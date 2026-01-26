Cardenales invitan a Ramón Mendoza y Luis Gastélum a entrenamientos de Grandes Ligas

Los Cardenales de San Luis se convirtieron en el primer equipo de Grandes Ligas en dar a conocer su lista de invitados a los entrenamientos primaverales y, dentro de ese grupo, aparecieron dos nombres mexicanos que buscarán dar el salto definitivo: el infielder tijuanense Ramón Mendoza y el lanzador mochiteco Luis Gastélum, quienes sueñan con debutar en la gran carpa durante la temporada 2026.

Mendoza, de 25 años, es el pelotero con el camino más avanzado dentro de la organización. El jugador de cuadro suma ya siete temporadas en ligas menores y en 2025 tuvo su primer contacto con la categoría Triple A, la antesala directa de las Grandes Ligas, donde disputó 54 juegos, una señal clara de que San Luis lo mantiene bajo un seguimiento cercano.

La temporada pasada fue particularmente activa para el tijuanense. En Doble A, con los Cardenales de Springfield, participó en 105 juegos, dejando una línea ofensiva de .275, con 14 cuadrangulares y 62 carreras producidas, números que consolidaron su perfil como un bateador con poder moderado y consistencia a lo largo del calendario.

Al finalizar su participación en sucursales, Mendoza se integró al Tucson Baseball Team para disputar la Liga Mexicana del Pacífico, donde fue uno de los jugadores más constantes del plantel. Vio acción en 66 de los 68 juegos de la temporada, bateó para .230, conectó 1 jonrón y remolcó 26 carreras, aportando regularidad defensiva y profundidad al lineup.

Durante el invierno mexicano ha jugado principalmente en la tercera base, aunque dentro del sistema de San Luis también ha tenido actividad en segunda base y en el jardín izquierdo, una versatilidad que puede jugar a su favor en un roster cada vez más competitivo.

Por su parte, Luis Gastélum, de 24 años, continúa una progresión acelerada. El lanzador sinaloense apenas cumplió en 2025 su tercera temporada en el beisbol organizado, pero ya mostró señales claras de madurez desde el bullpen. Ese año fue compañero de Mendoza en Doble A, donde registró marca de 3-5, 4.02 de efectividad y trabajó en 46 relevos, apuntándose el salvamento en 10 ocasiones.

El crecimiento de Gastélum ha sido tal que la organización decidió reservarlo durante el invierno, solicitándole no lanzar con los Cañeros de Los Mochis, una medida que suele aplicarse a brazos que están en planes de mediano plazo dentro de las franquicias.

Ambos peloteros podrían entrar en el radar de la selección mexicana rumbo al Clásico Mundial de Beisbol, aunque cualquier convocatoria dependerá del permiso que otorgue la organización de San Luis y del desarrollo que muestren durante el spring training.