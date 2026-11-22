Siete futbolistas mexicanos tendrán actividad esta semana en las tres competiciones de clubes de la UEFA: Santiago Giménez, Álvaro Fidalgo y Obed Vargas buscarán minutos en la Champions League; Armando González y Mateo Chávez participarán en la Europa League; y Anwar Hernández y Rodrigo Huescas protagonizarán un enfrentamiento entre mexicanos en la Conference League.

La jornada tendrá como uno de sus principales atractivos el partido entre el Inter Club d'Escaldes y el FC Copenhague, en el que Hernández representará al equipo andorrano y Huescas al conjunto danés. Ambos podrían encontrarse en la cuarta fecha del torneo.

Los siete jugadores llegan con diferentes registros de participación en las competiciones europeas. Algunos buscan recuperar protagonismo después de sumar pocos minutos, mientras que otros intentarán mantener la actividad que han tenido durante la temporada.

Santiago Giménez visitará a su exequipo. MEXSPORT

Giménez, Fidalgo y Vargas buscan actividad en Champions League

La quinta fecha de la Champions League ofrecerá oportunidades para tres mexicanos. Santiago Giménez visitará al Feyenoord, equipo con el que comenzó su trayectoria en el futbol europeo. El delantero suma 45 minutos en la presente edición y jugará ante su antiguo club el martes 24 de noviembre, a las 14:00 horas.

Ese mismo día, Álvaro Fidalgo y el Real Betis visitarán al Slovan Bratislava de Eslovaquia, que ocupa el último lugar de la fase de liga. El mediocampista mexicano acumula 29 minutos en el torneo y buscará ampliar su participación en el encuentro programado también para las 14:00 horas.

Obed Vargas será el tercer representante mexicano en esta jornada. El Atlético de Madrid recibirá al Viking Stavanger de Noruega en el Estadio Metropolitano, el miércoles 25 de noviembre a las 14:00 horas. El mediocampista ha disputado 12 minutos en la competencia.

Pocos minutos de Fidalgo con el Betis. Mexsport

Armando González y Mateo Chávez, en Europa League

Armando González y el Olympiacos recibirán al AC Milan de Italia el jueves 26 a las 11:45 horas. El delantero suma 172 minutos en el certamen y ha mantenido presencia goleadora al ingresar desde el banquillo, aunque ha perdido protagonismo en el once titular durante la gestión de Imanol Alguacil.

Por su parte, Mateo Chávez viajará con el AZ Alkmaar a República Checa para enfrentar al Sparta Praga, a las 14:00 horas. El lateral acumula 104 minutos en la competición y no ha participado en los dos encuentros más recientes de su equipo en Europa League.

Sin embargo, el mexicano llega a este compromiso después de marcar un gol y repartir dos asistencias en su último partido de liga, actuación con la que buscará tener una nueva oportunidad en el torneo continental.

Rodrigo Huescas se enfrentará a Anwar Hernández. X: @FCKobenhavn

Anwar Hernández y Rodrigo Huescas se enfrentan

La Conference League tendrá el duelo entre el Inter Club d'Escaldes y el FC Copenhague. El encuentro de la cuarta fecha se disputará el jueves 26 de noviembre a las 14:00 horas y pondrá frente a frente a los dos mexicanos.

Hernández es el único futbolista mexicano que ha disputado todos los minutos de la temporada en competiciones de clubes de la UEFA. Huescas, por su parte, suma 82 minutos desde su regreso de lesión y buscará incrementar su participación con el equipo danés.