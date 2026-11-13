Carlos Alcaraz enciende las alarmas: se retira de un entrenamiento previo a las ATP Finals

Malas noticias para Carlos Alcaraz a pocos días de su debut en las ATP Finals 2026. El tenista español tuvo que abandonar anticipadamente una sesión de entrenamiento en Turín debido a unos problemas estomacales, situación que encendió las alarmas en su equipo de trabajo, aunque, de momento, no sería motivo de preocupación.

El murciano se encuentra en Italia para disputar el torneo que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada. Su estreno está programado para este lunes frente al estadounidense Frances Tiafoe, pero durante su preparación sufrió un contratiempo físico que le impidió completar los trabajos previstos.

Alcaraz se encontraba entrenando en la pista central del Inalpi Arena, acompañado por su equipo técnico y el italiano Flavio Cobolli, cuando comenzó a sentirse mal. Después de aproximadamente 30 minutos de peloteo, el español decidió poner fin a la práctica.

Sin embargo, de acuerdo con lo reportado por su equipo de trabajo, no se trataría de "nada importante", por lo que existe optimismo sobre su pronta recuperación y su reincorporación a las actividades programadas antes del inicio de las ATP Finals.

Carlos Alcaraz tiene compromisos antes de su debut en Turín

Pese al contratiempo, el calendario de actividades de Carlos Alcaraz continúa. Durante la tarde está prevista la sesión de fotografías oficiales de los ocho participantes de las ATP Finals, entre ellos el también español Rafa Jódar, quien disputará el certamen por primera vez.

Posteriormente, el número uno español tiene programada una conferencia de prensa en la que hablará sobre sus expectativas de cara a un torneo que todavía no ha conseguido conquistar.

Además, este sábado tiene previsto regresar a los entrenamientos para trabajar junto al estadounidense Ben Shelton, uno de sus próximos rivales en el circuito y nuevo pupilo de Juan Carlos Ferrero.

La práctica tendrá un ingrediente especial, pues Ferrero estará presente en las gradas y se reencontrará con Alcaraz por primera vez desde que se anunció su nueva relación profesional con Shelton para la próxima temporada.

Por ahora, la principal incógnita es cómo evolucionará el estado físico del murciano durante las próximas horas, especialmente porque las ATP Finals representan uno de los grandes objetivos de su temporada.