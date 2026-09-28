La República de las Letras / 28 de septiembre de 2026

LOS CENSORES NO DUERMEN

Hoy se amenaza con censura institucional a quienes se atrevan a criticar al gobierno o a los políticos con cargos públicos. Para empezar, el IFE actúa como autoridad judicial y prohíbe a los priistas que se refieran al Poder Ejecutivo como “narcogobierno” y a Morena como “narcopartido”, cuando se trata de expresiones surgidas de la protección que se ofrece a Rubén Rocha Moya y al senador Inzunza. La llamada ley antimemes es otro mecanismo para amordazar a la ciudadanía y la libertad de crítica consagrada en la Constitución, pues se pretende castigar hasta con siete años de prisión a quien critique a los políticos o haga parodia de la identidad gráfica del gobierno. Se olvida que las instituciones y quienes ostentan cargos públicos están y deben estar sometidos a escrutinio público. Efecto de esa campaña represiva es que políticos de baja estofa, como los Torquemadas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, imponen a la editorial Penguin Random House una multa de más de medio millón de pesos por usar el nombre y la imagen de Gloria Trevi en el libro Todo a la luz, de Karla de la Cuesta, quien debe estar muy agradecida por la publicidad que le regaló el IMPI.

JUAN GELMAN, EN ARGENTINA

Regresaron a Argentina los textos literarios y periodísticos de Juan Gelman en “una serie de cajas –dice la querida Stella Calloni—que contienen la huella de vida” del poeta argentino que, perseguido por la dictadura de su país, en México vivió y sufrió en la búsqueda de su nieta Macarena, hija de Marcelo, el vástago de Juan que fue detenido, torturado y asesinado por agentes de la satrapía argentina. La viuda de Marcelo, María Claudia García Iruretagoyena, fue llevada por los matones a Uruguay, entonces bajo la bota de otra tiranía castrense. En ese país nació Macarena, quien fue entregada a la familia de un policía uruguayo y la madre de la bebé fue “desaparecida” y muy probablemente asesinada. Juan se dedicó a buscar a esa nieta hasta que finalmente pudo localizarla, y él, que andaba cargando el pesado fardo de la desgracia, volvió a caminar erguido, feliz de haber recuperado a la nieta, para entonces en sus veintitantos años.

AGREDEN A PETRICH EN HONDURAS

La reportera mexicana Blanche Petrich fue objeto de una canallada en el aeropuerto de Tegucigalpa. Ella emplea un aparato ortopédico de cuatro barras metálicas, una bisagra de platino y dos cubiertas de fibra de vidrio, conjunto que ella nombra “mi exoesqueleto”. Como lo hace en todos los aeropuertos, nuestra colega advirtió que su prótesis haría sonar la alarma, pero poco importó eso a los guaruras, quienes ordenaron a nuestra colega, quien aún estaba en la fila, que se desvistiera, a lo que lógicamente se negó. La separaron entonces de su acompañante, Érika Guevara, coordinadora global de Amnistia Internacional, y la llevaron a un cubículo custodiada por dos policías y le quitaron bolso, pasaporte y celular mientras insistían en que se quitara los pantalones. Por fin dejaron pasar a Érika Guevara y localizaron a la embajadora mexicana Susana Peón de Iruegas, quien habló con los jenízaros y estos tuvieron que permitir a la legendaria periodista que subiera al avión. Pero ahí queda la canallada de los acólitos de Nasry Asfura, el protegido de Trump.

JAIME SABINES Y SU POESÍA

En el centenario de Jaime Sabines está abierta la exposicion colectiva de más de cien obras de pintura, arte objeto, escultura y fotografía, a manera de diálogo de imágenes con la obra del poeta chiapaneco en la Casa Jaime Sabines y el Centro Cultural San Ángel. En ese marco se ofrecerán mesas redondas, la primera de las cuales será el miércoles de esta semana con la participación de Armando González Torres, Mónica Mansour, Adolfo Castañón, Olivia Oropeza y Mario del Valle, con Pilar Jiménez Trejo como moderadora.