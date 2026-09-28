Frentes Políticos / 28 de septiembre de 2026

1.Arrastre. Claudia Sheinbaum cerró en el Zócalo su gira nacional de rendición de cuentas, acompañada por Clara Brugada, después de recorrer las 32 entidades. La Presidenta destacó los resultados de su segundo año de gobierno en infraestructura, educación, transporte y programas sociales. “Siempre respondemos al pueblo de México”, afirmó. Brugada subrayó la coordinación con la Federación y los avances sociales alcanzados durante la administración. Seguridad, empleo y actividad económica completaron el balance. La gira terminó donde comenzó parte de la historia política del movimiento, en el Zócalo, y frente a su base.

2. Rendimientos. Marcelo Ebrard llegará a Washington con una cifra que fortalece la negociación, pues prevé que la inversión extranjera directa supere los 55 mil mdd, con alrededor de 35 mil millones captados durante el primer semestre, y más proyectos en cartera. El secretario de Economía continuará conversaciones con la administración de Donald Trump sobre el T-MEC, con el objetivo de evitar nuevos aranceles y reducir los existentes, particularmente en los sectores automotriz, acero y aluminio. No es tarea sencilla, pero en la maleta viajan experiencia y las mejores expectativas de crecimiento mutuo. Toca negociar. Lo suyo.

3. A domicilio. Ernesto Ruffo Appel dejó El Altiplano, pero el proceso continúa. El exgobernador de Baja California de 1989 a 1995 continuará en prisión domiciliaria en Ensenada, luego de que un juez modificó la medida cautelar por razones de edad y salud. La FGR, Hacienda y Pemex no se opusieron al cambio. Ruffo deberá permanecer en su domicilio, entregar pasaporte y visa, mantener comunicación diaria con las autoridades y permanecer bajo vigilancia de la Guardia Nacional. De El Altiplano al domicilio, pero no a la libertad. Cambió la celda, no la causa penal.

4. Indefensos. Campeche lleva dos años sin Tribunal Agrario y los campesinos siguen pagando las consecuencias. José Rubén Cab Chablé denunció que el traslado del Tribunal Agrario Unitario a Mérida obliga a ejidatarios a gastar en viajes, abogados y diligencias, mientras los expedientes se acumulan y los conflictos por la tierra siguen sin resolución. Los afectados han pedido la intervención de la gobernadora Layda Sansores y del Congreso local, encabezado por Antonio Jiménez, pero las promesas de facilitar un inmueble no han pasado de ahí. Dos años sin tribunal y los campesinos indefensos. Con Sansores se gobierna en el papel.

5. Lo que no se vio. Hace una semana Miguel Ángel Navarro presentó su Quinto Informe con reducción de homicidios y deuda pública, pero quedaron puntos fuera del recuento: el hacinamiento penitenciario persiste, con unos 3 mil 300 internos, alrededor de 400 considerados de alta peligrosidad. Su propuesta de Mando Único abrió dudas sobre la autonomía policial de los municipios. La política de no contratar nueva deuda también ha generado dudas sobre el ritmo de la obra pública, mientras el esquema de fideicomisos para desarrollar terrenos estatales vuelve a poner bajo lupa el patrimonio de Nayarit. El balance a nivel de piso no le beneficia.