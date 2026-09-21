Justin Turner deja abierta la puerta para regresar con Toros: “Mil por ciento”

Justin Turner todavía no está listo para despedirse del beisbol y mucho menos para cerrar la puerta a Toros de Tijuana. Apenas unos días después de coronarse campeón de la Liga Mexicana de Beisbol, el veterano estadunidense reconoció que su intención es mantenerse activo en 2027 y aseguró que la posibilidad de regresar a la frontera sigue completamente abierta.

Durante el recorrido que realizó el equipo para mostrar el trofeo de campeón de la Serie del Rey en las instalaciones de Grupo Imagen, Turner habló sobre su primera experiencia en México, el significado del campeonato y sus planes para el próximo año.

“Sentía que todavía tenía mucho que darle al juego y mi familia me animó a seguir jugando. Así que cuando surgió la oportunidad de venir a Tijuana y jugar con los Toros, fue una bendición para mí y para mi familia, porque de otra manera habría pasado todo el verano en casa”, señaló.

Su respuesta tuvo un peso especial por todo lo que representó su llegada a Tijuana. Turner aterrizó en la LMB como uno de los nombres más reconocidos que habían llegado al circuito en los últimos años, luego de una extensa trayectoria de 17 temporadas en Grandes Ligas y, especialmente, de convertirse en uno de los rostros más identificados con los Dodgers de Los Ángeles.

El tercera base jugó con los Dodgers de 2014 a 2022, fue elegido dos veces al Juego de Estrellas, compartió el premio al Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2017 y formó parte del equipo que conquistó la Serie Mundial de 2020. Además, terminó su etapa en Los Ángeles como uno de los bateadores más productivos de la franquicia en postemporada.

Después pasó por Boston, Toronto, Seattle y los Cachorros, antes de que su carrera tomara un giro inesperado rumbo a México. Su contratación con Toros generó un fuerte impacto mediático desde el anuncio, no sólo por su pasado en Grandes Ligas, sino también por la cercanía con California y el enorme reconocimiento que conserva entre los aficionados de los Dodgers.

De la expectativa al campeonato

La llegada de Turner no terminó únicamente como un golpe mediático. El veterano de 41 años se convirtió en una pieza constante dentro de la alineación y disputó 65 juegos durante la temporada regular.

Terminó con promedio de .295, porcentaje de embasado de .395 y slugging de .469, con seis jonrones, 21 dobles y 28 carreras producidas. Incluso fue seleccionado al Juego de Estrellas de la LMB en su primera campaña en México.

Pero el resultado que terminó por justificar la apuesta llegó en septiembre.

Toros de Tijuana derrotó en seis juegos a los Olmecas de Tabasco en la Serie del Rey y conquistó el tercer campeonato de su historia. El título se consumó con una victoria de 2-0 en el sexto encuentro, en una noche en la que Turner también estuvo dentro de la alineación del equipo fronterizo.

Fue precisamente ese campeonato el que convirtió su aventura en México en algo más que el epílogo de una carrera. Turner había llegado con la intención de seguir compitiendo y terminó levantando otro trofeo después de haber sido campeón de la Serie Mundial seis años antes.

Quiere seguir jugando en 2027

Con la temporada terminada, Turner fue todavía más claro cuando habló sobre su futuro. Reveló que ya ha sostenido algunas conversaciones y admitió que le gustaría continuar su carrera la próxima campaña, aunque primero deberá evaluar cómo responde físicamente.

He tenido algunas conversaciones. Me encantaría seguir jugando. Tengo que asegurarme de estar en buena forma, que mi cuerpo se sienta bien y sentir que todavía puedo aportar a un equipo”, explicó.

Para Turner, continuar en el terreno no significa simplemente alargar su trayectoria ni aprovechar su nombre después de una carrera tan reconocida en Grandes Ligas.

“No quiero venir solamente para ser una mascota o un truco publicitario. Quiero poder ayudar al equipo a ganar”, afirmó.

Y justamente eso fue lo que hizo en su primera temporada con Tijuana: produjo durante la campaña, se mantuvo como una presencia constante dentro del equipo y terminó levantando el trofeo de campeón.

“Mientras todo eso se cumpla, quiero jugar el próximo año. Sé que mi familia también quiere que siga jugando”, añadió.

Cuando fue cuestionado directamente sobre si la posibilidad de regresar con Toros de Tijuana continúa abierta para 2027, Justin Turner no dejó demasiado espacio para las interpretaciones.

“Mil por ciento”, respondió.

Todavía no existe un acuerdo anunciado para la próxima temporada, pero después de una llegada que generó expectativa, una campaña productiva y un campeonato en su primera experiencia en la LMB, Turner dejó abierta de par en par la posibilidad de escribir un capítulo más con los Toros.