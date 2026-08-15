¿Qué necesita México para clasificar a los Juegos Olímpicos en Flag Football Femenil?

Conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se le complicó a la Selección Mexicana de Flag Football, mas no se han acabado las posibilidades.

Haber perdido 20-6 contra Canadá en Semifinales y no llegar a la gran Final, impidió que México consiguiera este sábado uno de los dos boletos directos que otorga el Mundial que se disputa en Düsseldorf, Alemania.

El golpe anímico con la derrota fue fuerte para las mexicanas que venían con un paso perfecto en el Mundial, habiendo derrotado a las selecciones de Alemania, Eslovenia, Italia y España, sin embargo, el desgaste contra este último rival -al que sólo superaron por un punto de diferencia- aparentemente fue excesivo, ya que fueron superadas ampliamente tanto en defensiva como en ofensiva por las canadienses.

Pero México tiene todavía la posibilidad de conseguir su boleto a los Juegos Olímpicos si logra ganar el juego por el tercer lugar, este domingo 16 de agosto, contra la selección de Gran Bretaña. Esta posibilidad nació de último minuto, gracias a que Estados Unidos logró avanzar a la Final y liberó un boleto que ya tenía garantizado por ser anfitrión en la próxima justa olímpica.

México fue superado por Canadá 20-6en Semifinales @rogapho

¿Es la última posibilidad para México?

Afortunadamente, el juego por el tercer lugar no es la última posibilidad de conseguir un boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 para la Selección Mexicana Femenil de Flag Football.

En caso de caer ante Gran Bretaña mañana, aún podrán participar en el Torneo Continental de la especialidad el próximo año donde podrían tener acceso a uno de los pocos lugares que quedarían para competir en los Juegos Olímpicos. La Federación Internacional de Futbol Americano aún no ha definido cuándo y dónde se disputará dicha justa.