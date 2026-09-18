¡El Campeón del Mundo vuelve! España anuncia convocados para Nations League

La Selección de España está de regreso. Tras coronarse en el Mundial de 2026, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente inicia una nueva era con el arranque de la UEFA Nations League 2026/27. El campeón del mundo no la tendrá fácil, ya que quedó ubicado en el exigente Grupo C junto a Inglaterra, Croacia y la República Checa.

Para encarar este debut, el estratega español presentó una lista de 26 jugadores que combina a las grandes figuras de la justa mundialista con caras nuevas que buscan ganarse un lugar en el esquema de la 'Roja'.

Las novedades y las figuras de la 'Roja'

De la Fuente decidió mantener la columna vertebral que le dio la gloria en el pasado Mundial a España. Estrellas de la talla de Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri, Dani Olmo, Rodri y Unai Simón lideran un llamado lleno de talento y juventud.

Sin embargo, el timonel también abrió la puerta a la renovación con cuatro incorporaciones de peso: el guardameta Josep Martínez, el zaguero Dean Huijsen, el mediocampista Fermín López y el atacante Roberto Fernández, quienes buscarán llenarle el ojo al cuerpo técnico en esta exigente ventana internacional.

Ausencias y un adiós definitivo

No todo es continuidad en el campamento español. La convocatoria presenta bajas sensibles, comenzando por el arquero Joan García, fuera por lesión, además de Borja Iglesias y Gavi, quienes no entraron en los planes para esta fecha.

La ausencia más significativa es la de Marcos Llorente, quien de forma sorpresiva anunció su retiro oficial de la selección española, cerrando así un ciclo importante con el combinado nacional.

Calendario de España en la Nations League: 4 partidos en 10 días

A la actual campeona del mundo le espera un calendario de auténtico alarido, disputando cuatro compromisos de alto calibre en poco más de una semana:

Inglaterra vs. España: 26 de septiembre | Estadio de Wembley

España vs. Croacia: 29 de septiembre | Sevilla

España vs. República Checa: 3 de octubre | Oviedo