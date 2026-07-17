La camiseta de Messi tiene dueño: figura de Inglaterra se quedó con el histórico recuerdo

La eliminación dolió en el orgullo británico, pero Djed Spence no se fue con las manos vacías luego de las semifinales de la Copa del Mundo 2026. Tras caer 2-1 ante la Selección de Argentina, el defensor inglés del Tottenham protagonizó una grata situación en el torneo al intercambiar camisetas con Lionel Messi y quedarse con una de las playeras más codiciadas del mundo del futbol.

La barrida que salvó a Inglaterra y el respeto de la 'Pulga'

Durante los 90 minutos, Spence se consagró como el auténtico dolor de cabeza del capitán albiceleste. El lateral de 25 años firmó una actuación heroica que fue ovacionada por especialistas, destacando una soberbia e implacable barrida decisiva dentro del área que le ahogó un grito de gol cantado al '10' argentino.

Este intenso frente a frente en la cancha del Estadio de Nueva York sembró un profundo respeto mutuo que se consumó al terminar el cotejo. Una fotografía difundida en redes sociales confirmó que Spence guardó en su equipaje el recuerdo más valioso de su trayectoria profesional.

Un premio de consolación histórico rumbo a la Final

Para el zaguero de los Spurs, marcar al considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos fue la misión más compleja de su carrera, y recibir la playera de Messi significó el máximo reconocimiento a su entrega.

A pesar de que el sueño de los Tres Leones de levantar la Copa del Mundo se esfumó, Djed Spence dejó el alma en la cancha y se llevó a casa una reliquia histórica, mientras Argentina ya afina los detalles para disputar la Gran Final ante España el próximo domingo 19 de julio.